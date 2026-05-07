WhatsApp ha in programma modifiche all’aspetto della sua schermata principale delle chat. Il motivo? Rendere più pratica l’organizzazione delle liste, così da permettere all’utente di trovare le conversazioni di interesse nel minor tempo possibile. Attualmente, la piattaforma raggruppa tutti gli elenchi predefiniti e personalizzati in un’unica riga orizzontale nella parte superiore del layout.

Ogni volta che l’utente crea una nuova categoria, il formato ad oggi in vigore rischia di trasformare l’interfaccia in un sistema disordinato e difficile da gestire. È proprio su questo punto che si sono concentrati gli sviluppatori di Meta che, dopo settimane di studio, hanno lanciato una prima versione di beta con il nuovo design della homepage.

Come cambiano le chat su WhatsApp

Col fine ultimo di migliorarne l’usabilità e di rendere la navigazione tra le varie categorie più intuitiva, Meta ha ridisegnato da zero il layout della pagina dedicata alle chat. Con la nuova interfaccia, c’è ora un pulsante filtro Altro. Toccandolo, l’utente potrà accedere a una visualizzazione separata con tutti gli elenchi di chat e di gruppi. In questo modo, la pagina principale rimane più pulita e organizzata.

Verranno poi inseriti dei tasti per dar modo di decidere quali categorie lasciare visibili ogni volta che si apre l’app, per esempio Lavoro o Famiglia, e quali invece relegare al menu secondario.

Oltre a questo, il prossimo aggiornamento della piattaforma prevede l’integrazione di un elenco inedito e separato dedicato ai canali, che verrà collocato direttamente nella scheda delle conversazioni. Anche in questo caso, basterà un singolo tap su un pulsante apposito per venire reindirizzati in una seconda pagina di visualizzazione dove poter trovare facilmente i canali a cui ci si è iscritti col proprio account.

Quando arriva la nuova interfaccia

Come anticipato, per il momento la nuova interfaccia dedicata alla schermata di chat di WhatsApp è stata messa a disposizione dei developer in una versione beta di test. Tenendo conto della roadmap adottata da Meta negli ultimi tempi, tutto lascia pensare che potrebbero volerci ancora diverse settimane prima del rollout definitivo su iOS e su Android.

Ora il compito dei beta tester è di mettere alla prova gli elenchi personalizzati di chat e il menu per raggrupparli, così da individuare eventuali errori nella gestione e segnalarli per tempo al team di sviluppatori. Solo una volta che sarà confermata la corretta esecuzione di ogni singola novità da introdurre, si potrà procedere con il rilascio dell’aggiornamento stabile.

Come usufruirne? Non devi fare altro che aprire l’App Store da iPhone o il Play Store da Google, andare nella sezione dedicata agli aggiornamenti delle app e scaricare l’ultima versione disponibile di WhatsApp. O in alternativa, attivare gli aggiornamenti automatici e aspettare che la nuova build venga installata sul tuo telefono.