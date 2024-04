WhatsApp, nuova funzione utile per chi riceve tanti messaggi

WhatsApp ha deciso di introdurre diverse nuove funzioni, tra cui uno strumento utile per chi riceve una grande mole di messaggi. Si tratta dell’introduzione dei filtri chat con i quali l’app di messaggistica più famosa al mondo offre tre opzioni: Tutti, Non letti e Gruppi.

L’obiettivo dei filtri è di semplificare notevolmente il processo di ordinamento dei messaggi, permettendo all’utente di visualizzare in maniera semplice e organizzata i messaggi non letti o le conversazioni di gruppo. I filtri sono stati posizionati strategicamente nella parte superiore della casella di posta, così da essere accessibili anche a chi li usa per la prima volta. Lo scopo dell’aggiornamento, ancora una volta, consente di ottimizzare l’esperienza di chat con un semplice tocco.

Scopriamo la nuova funzione di WhatsApp.

leggi anche Il trucco per scrivere con lettere colorate su WhatsApp

La nuova funzione di WhatsApp: i filtri e come applicarli

WhatsApp ha inserito nuove funzioni per semplificare l’utilizzo dell’applicazioni di messaggistica. Si tratta dei filtri per gli elenchi delle chat, che consentono di cercare rapidamente messaggi specifici inviati ai clienti o ricevuti da loro. L’introduzione dei filtri chat offre numerosi vantaggi. Oltre a semplificare il processo di gestione della posta in arrivo, questi filtri consentono di risparmiare tempo prezioso, eliminando la necessità di scorrere lunghe liste di messaggi alla ricerca di conversazioni specifiche. Utile soprattutto per i professionisti, i filtri hanno molti vantaggi anche gli utenti comuni che desiderano mantenere la propria casella di posta organizzata. L’attivazione dei filtri chat è automatica e non richiede alcuna azione da parte dell’utente

Ci sono poi i filtri per gli elenchi interni delle chat, come ha spiegato l’azienda, permettono di trovare in modo estremamente semplice elementi quali foto, GIF, link e documenti. A differenza dei filtri generici, questi si devono applicare. Come si applicano? I passaggi sono molto semplici. Per applicare un filtro per gli elenchi delle chat basta aprire l’app WhatsApp Business e cliccare su “Cercasearch”.

Attenzione: se il dispositivo è un iPhone, è possibile che prima si debba scorrere verso il basso sulla schermata delle Chat.

Dall’elenco a discesa, a questo punto, si può selezionare il filtro che si desidera applicare. Si può scegliere tra filtri come Link, Documenti, Foto e molto altro.

leggi anche Se usi WhatsApp per chiamare devi attivare assolutamente questa funzione

I futuri aggiornamenti di WhatsApp: cosa c’è in sviluppo

Al momento l’aggiornamento di WhatsApp prevede l’utilizzo di tre filtri: Tutti, Non letti e Gruppi. L’azienda ha però annunciato un piano per ulteriori sviluppi nel prossimo futuro. Gli utenti possono aspettarsi l’aggiunta di nuove opzioni, come la possibilità di visualizzare solo i messaggi dei contatti preferiti o altri criteri di filtro personalizzati.

Tuttavia, è importante notare che l’implementazione di queste funzionalità avverrà in più fasi e potrebbe richiedere del tempo prima che tutti gli utenti possano accedervi.