Waze o Google Maps, qual è la migliore? Le app a confronto

Come investire in borsa?

Waze o Google Maps, qual è la migliore? Senza dubbio stiamo parlando delle due app più popolari - e utilizzate - per quanto concerne i servizi di navigazione per i nostri smartphone.

Innanzitutto iniziamo con il dire che sia Google Maps sia Waze sono navigatori mobile con molte funzionalità in comune. Entrambi disponibili via app mobile su dispositivi iOS e Android e compatibili con Android Auto e Apple CarPlay, esistono anche in versione browser desktop con cui ottenere indicazioni stradali e informazioni su distanza e tempi per raggiungere la destinazione via auto, treno, mezzi pubblici, a piedi e così via. Inoltre entrambi permettono di salvare le mappe offline per usarle in un secondo momento anche senza necessariamente essere connessi alla rete internet.

Paradossalmente stiamo parlando di due app entrambe di proprietà di Google, visto che Waze dopo essere stata sviluppata da una start-up israeliana è stata acquistata nel 2013 dal colosso californiano: negli ultimi anni è passata da essere utilizzata da 34 milioni di utenti mensili in tutto il mondo a più di 140 milioni.

Ben altri sono invece i numeri di Google Maps, l’app navigatore senza dubbio più utilizzata al mondo visti i circa 2 miliardi di utenti mensili a livello globale.

La grande differenza di utenti però non vuol dire che Google Maps sia migliore di Waze, visto che per alcune funzioni la seconda può essere preferibile rispetto alla ben più celebre “sorella”.

Vediamo allora il confronto tra Waze e Google Maps tra funzionalità, costi eventuali, funzioni esclusive e pesantezza su connessione e telefono, per capire qual è la migliore tra le due app leader tra i navigatori.

leggi anche Brutte notizie per chi utilizza le app Waze e Google Maps

Le funzionalità di Google Maps Goggle Maps è l’app navigazione più usata al mondo e queste sono le sue principali funzionalità. Percorsi per auto, bici, pedoni, trasporto pubblico e taxi.

Informazioni sul traffico in tempo reale e tempi di percorrenza.

Avvisi su incidenti, lavori in corso e strade chiuse.

Ricalcolo automatico del percorso in caso di problemi.

Possibilità di scaricare le mappe per usarle senza connessione dati.

Si possono cercare ristoranti, bar, hotel, negozi e altro.

Si possono leggere recensioni e guarda foto lasciate dagli utenti.

Si possono guardare strade e luoghi in modalità Street View.

Può essere condivisa in tempo reale la tua posizione con amici e familiari.

Possono essere salvati i luoghi preferiti e creare liste personalizzate.

Si può impostare il tragitto casa-lavoro per ricevere aggiornamenti automatici sul traffico.

Funzionalità con Google Calendar e Gmail per suggerire percorsi verso appuntamenti.

Si possono vedere orari di autobus, treni e metro in tempo reale. In conclusione Google Maps è un app super versatile, utile non solo per la guida, ma anche per scoprire posti nuovi, pianificare viaggi e spostarsi in città.

Le funzionalità di Waze Anche se meno nota rispetto a Google Maps, anche Waze è un app di navigazione con diverse ottime funzionalità. Traffico in tempo reale con avvisi di incidenti, ingorghi, lavori in corso e autovelox grazie alle segnalazioni degli utenti.

Suggerisce la strada più veloce in base alle condizioni attuali del traffico.

Segnalazioni della community con gli utenti che possono avvisare su pericoli, polizia, strade chiuse e altro.

Avvisi sugli autovelox notificando la presenza di autovelox fissi e mobili.

Integrazione con musica e assistenti vocali visto che funziona con Spotify, Google Assistant e Siri. Come si può vedere Waze è un’app utilissima per aiutare gli automobilisti a trovare il percorso più veloce, evitando traffico, incidenti e altri ostacoli stradali.

I costi eventuali di Google Maps e Waze Waze e Google Maps sono entrambe gratuite, ci sono però dei cosiddetti costi extra legati al loro utilizzo tramite i nostri smartphone. Tutte e due le app si scaricano gratis su Android e iOS e possono essere utilizzate senza pagare alcun abbonamento, ma in mancanza di connessione al Wi-Fi utilizzano la rete dati per scaricare mappe e aggiornamenti in tempo reale. Entrambe le app usano internet per aggiornare mappe e traffico: Waze consuma più dati perché si basa su aggiornamenti in tempo reale della community, mentre Google Maps ti permette di scaricare le mappe offline riducendo così il consumo dati. Bisogna ricordare infine che viaggiando all’estero senza un piano dati adeguato, usare le mappe online può generare costi elevati. leggi anche Localizzare un telefono gratis con Google Maps, come fare

Quanto pesano Google Maps e Waze su connessione e telefono Per quanto riguarda lo spazio occupato sul telefono, Google Maps pesa per circa 100-200 MB - può variare a seconda del dispositivo e degli aggiornamenti -, mentre Waze per circa 60-100 MB. Waze è più leggero perché Google Maps include funzioni avanzate come Street View, mappe offline e immagini 3D. La stima del consumo dati per 1 ora di navigazioneinvece è di 5-10 MB/h per Waze e 3-5 MB/h per Google Maps, ma usando le mappe offline il consumo diventa pari a zero. Infine Waze consuma più batteria perché aggiorna continuamente il traffico e riceve segnalazioni dagli utenti. leggi anche Sai che Google Maps può aiutare a proteggere la tua casa dai ladri?