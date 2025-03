Waze addio. Questa nuova app GPS è la migliore per evitare gli autovelox

Come investire in borsa?

Waze si è imposta negli anni come una delle app per la navigazione assistita più utilizzate. Un successo frutto dei diversi strumenti messi a disposizione dell’utenza, spesso unici e introvabili altrove. Basti pensare alle segnalazioni in tempo reale della community in caso di autovelox, posti di blocco mobili, incidenti e via discorrendo. La concorrenza però non è rimasta a guardare e anzi presto potrebbe prendere il suo posto.

C’è un’app GPS in particolare che, grazie a un recente aggiornamento, ha dato uno scossone all’intero settore. Tra migliorie secondarie e correzioni di errori, ha introdotto uno strumento per evitare gli autovelox quando si è alla guida. Il tutto verrà mostrato direttamente sul display quando si attivano le indicazioni stradali, così da sapere in anticipo se ci sono rilevatori di velocità lungo il proprio percorso.

Quest’app sfida Waze con l’ultimo aggiornamento Google Maps ha finalmente perfezionato il suo sistema di segnalazioni in tempo reale da parte della community, integrando un’interfaccia mai così intuitiva e funzionale. Con le ultime versioni dell’applicazione, infatti, è possibile godere di un prodotto che aggiunge simboli e avvisi quando il guidatore si trova nelle vicinanze di un autovelox, di un posto di blocco e molto altro. E per non farsi mancare nulla, anche il sistema di segnalazione del traffico è stato ridisegnato e risulta ora essere più efficace. Un lavoro, quello svolto dal team di sviluppatori di Big G, che ha alle sue spalle la collaborazione proprio con Waze. Le due aziende hanno deciso di unire le forze per dar vita a un’applicazione definitiva, un punto di riferimento vero e proprio per tutti gli utenti che si mettono alla guida. Resta ora da capire se anche per Waze ci sarà la possibilità di rilasciare nuovi strumenti esclusivi o se, con la partnership, sarà destinata a vivere nell’ombra di Google Maps.