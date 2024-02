Wall Street torna a brillare, cosa spinge in alto il prezzo dell’S&P500?

È stata una settimana particolarmente movimentata per le borse statunitensi, messe a dura prova dalla divulgazione di numerosi dati economici. Questi hanno alimentato l’incertezza riguardante le future decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Nonostante questo, il mercato azionario statunitense sembra mantenere un tono rialzista e l’indice S&P 500 appare fermamente deciso a difendere il livello di supporto dei 5.000 punti. Ecco uno sguardo alle ultime novità del mercato azionario statunitense.

L’indice S&P 500 ha iniziato la settimana in maniera positiva, superando la soglia dei 5.000 punti, per poi perdere terreno e successivamente risalire. A influenzare negativamente l’andamento del principale indice delle borse statunitensi a metà settimana è stato il dato sul CPI (Indice dei Prezzi al Consumo) USA di fine 2023, che si è rivelato superiore alle previsioni degli analisti. Questo ha avuto un impatto negativo sull’S&P 500, che, dopo una serie prolungata di sessioni positive, ha registrato una giornata in calo. Tuttavia, questa flessione è stata di breve durata e i «minimi», se così possiamo definirli, sono stati rapidamente acquistati in seguito alla pubblicazione di un altro importante dato economico: le vendite al dettaglio.

Anche in questo caso, a sostenere la corsa rialzista dell’S&P 500 sono stati gli incrementi registrati dai "magnifici 7", che hanno fornito un forte impulso agli altri asset inclusi nell’indice. I titoli del RUSSELL 2000, considerati small-cap, hanno anch’essi mostrato notevoli apprezzamenti, a sottolineare l’entusiasmo che si sta rapidamente diffondendo tra gli operatori di mercato. [...]