WhatsApp Smart Business: come creare una strategia di marketing personalizzata e aumentare le vendite

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica più utilizzata dagli italiani, secondo i calcoli degli esperti in digitalizzazione, nella prima metà del 2022, tale applicazione è stata utilizzata da 33,1 milioni di persone nel mondo. Nel corso del mese di giugno del 2022, gli utenti hanno raggiunto quota 35 milioni.

Rispetto ai dati raccolti negli ultimi anni, si registra una continua crescita: nel 2019, la media degli utenti che utilizzava l’applicazione era attorno ai 31,8 milioni. Un simile patrimonio di dati e informazioni può divenire utile anche per campagne di comunicazione, informazione, divulgazione e per accelerare i processi commerciali attraverso l’utilizzo del digitale e delle applicazioni. Tale visione è al centro dell’iniziativa imprenditoriale di Mirko Martini, autore del volume “Come Usare WhatsApp Business per Vendere”, che grazie al perfezionamento delle attività di monitoraggio dell’applicazione ha presentato la piattaforma WhatsApp Smart Business. Il sistema consente l’invio di messaggi automatizzati per ottimizzare i processi di marketing, la gestione di appuntamenti per i professionisti, il tracking spedizioni, l’aggiornamento delle finanze personali e molto altro attraverso un sistema di risposte e messaggistica già predefinito.

WhatsApp Business risulta essere uno dei canali più apprezzati perché permette ai clienti di dialogare con le aziende con lo stesso mezzo che già sono abituati a utilizzare quotidianamente nelle relazioni con amici e parenti e l’utilizzo dei tool esterni offre diverse funzionalità avanzate, come la possibilità di integrare WhatsApp con il proprio CRM o E-commerce e di poter dar vita a conversazioni automatizzate, che consentono di rendere ancora più efficiente questo strumento.

Il consiglio di Martini è quello di comprendere le potenzialità di tali strumenti, senza pregiudizi e preconcetti, «per ottimizzare il lavoro del tessuto economico nazionale composto da piccole e medie imprese che attraverso gli strumenti digitali possono ottenere grandi vantaggi dalla propria attività commerciale e imprenditoriale».