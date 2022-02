Virus «parente» di Ebola in Europa: due contagiati. È allarme

In Gran Bretagna sono stati registrati due casi di febbre di Lassa, una malattia emorragica virale. Si tratta di un virus molto simile a quello dell’Ebola. I due positivi fanno parte della stessa famiglia e sono recentemente rientrati da un viaggio in Africa occidentale. Dal 2009 ad oggi sono stati individuati dieci casi nel Regno Unito.

Un terzo parente è in isolamento per sospetto contagio da Ebola e al momento è in attesa di test. Uno dei due pazienti contagiati è stato trasferito al Royal Free di Londra per ricevere cure specialistiche. Il secondo è guarito. È allarme? Entriamo nel dettaglio.

Febbre di Lassa in Gran Bretagna

Nel Regno Unito due persone sono risultate positive alla febbre di Lassa, un virus molto simile all’Ebola. L’Agenzia per la sicurezza sanitaria britannica ha dichiarato che al momento non ci sono prove di altri contagi. La febbre di Lassa è endemica in molti paesi della costa occidentale dell’Africa, tra cui Nigeria, Liberia e Guinea.

L’infezione avviene in seguito all’esposizione a cibo o oggetti contaminati con urina o feci di ratti infetti. Non solo, il virus può essere trasmesso anche attraverso fluidi corporei. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nell’80% dei casi le persone che contraggono la malattia non manifestano sintomi e la maggior parte guarisce completamente. La febbre di Lassa può essere fatale nell’1% dei casi.

I sintomi delle febbre di Lassa

Sono diversi i sintomi provocati dalla febbre di Lassa. Tra i positivi al virus, un quarto dei pazienti sperimenta una sordità temporanea. Altri segnali sono mal di testa, mal di gola e vomito. Non solo. Si possono verificare dei sanguinamenti dalla bocca, dal naso o dalla vagina. Le condizioni del paziente possono progressivamente peggiorare, fino ad arrivare a choc, convulsioni, tremori, disorientamento e coma senza un trattamento tempestivo. I pazienti vengono curati con antivirali e in alcuni casi con farmaci per la pressione sanguigna e ossigeno.

Cos’è Ebola

La febbre di Lassa è un virus molto simile a quello dell’Ebola. Ma cos’è esattamente Ebola? Nota come febbre emorragica da virus, è una malattia grave e spesso fatale per l’uomo. Come riportato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), i virus ad Rna dell’Ebola fanno parte della famiglia dei Filoviridae (filovirus).

Tra il contagio e la comparsa dei sintomi trascorrono, mediamente, otto giorni (ma si può andare dai 2 ai 21 giorni). Dopo il periodo di incubazione, l’ebola si manifesta come una sindrome simil-influenzale caratterizzata da febbre, mialgia, artralgia, cefalea e intensa debolezza. Si tratta di uno dei patogeni più aggressivi noti alla scienza, è fatale nel 50-90% dei casi.