Vi spiego perché il governo Biden-Harris ha offeso le 3.000 vittime dell’11 settembre

Il pasticciaccio di Guantanamo è, speriamo, l’ultimo degli atti di politica estera del governo Biden-Harris. Tutti esecrabili, a partire dallo sgombero dell’Afghanistan riconsegnato ai Talebani, con 13 soldati USA uccisi e miliardi di attrezzature militari abbandonate al nemico, la più ingloriosa ritirata dei marines dal tempo del Vietnam. Per passare poi alla “riapertura” all’intesa nucleare con l’Iran, con i miliardi sbloccati per la finzione di fermare la corsa di Teheran verso la sua bomba atomica.

Il pasticciaccio è l’accordo giudiziario del Pentagono, annunciato dieci giorni fa, con la “mente” dell’attentato alle Torri gemelle Khalid Sheick Mohammed (KSK). In base a questo, KSK si sarebbe dichiarato di lì a qualche giorno colpevole della morte di quasi 3mila persone in cambio della garanzia di non essere condannato all’esecuzione capitale, ma all’ergastolo. Le proteste delle famiglie delle vittime, e del leader repubblicano del Senato, hanno fermato questo scempio alla giustizia, costringendo il ministro della Difesa a fare marcia indietro: ha assunto lui la direzione del processo, che andrà avanti per almeno un altro anno. Non è più esclusa, ora, una condanna a morte: bisognava rimetterla sul tavolo come prospettiva, perché a 100 giorni dal voto la grazia a KSK suonava malissimo.

“L’accordo sulla dichiarazione di colpevolezza fatto con i terroristi - compreso KSK, il cervello dell’attacco dell’11 settembre 2001 che uccise migliaia di americani - è una ributtante abdicazione della responsabilità del governo di difendere l’America e fare giustizia’, ha detto in un comunicato a caldo il capo dei senatori del GOP Mitch McConnell. “La sola cosa peggiore del patteggiare con i terroristi è patteggiare con loro quando sono sotto custodia. Le famiglie delle loro vittime e il popolo americano meritano giustizia reale. Nella stessa settimana in cui Israele ha eliminato alcuni dei più fidati fantocci dell’Iran, la decisione dell’Amministrazione di risparmiare questi killer di massa dalla pena di morte è una pastiglia particolarmente amara. Nel frattempo il governo Biden-Harris sta ancora cercando di rimettere in libertà nel mondo altri terroristi di Guantanamo. La vigliaccheria dell’amministrazione a cospetto con il terrore è una disgrazia nazionale”. [...]