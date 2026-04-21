Verifica bollo auto e moto, come controllare importi e pagamenti?

Verifica bollo auto e moto, come si controllano gli importi dovuti e i pagamenti effettuati? Una delle responsabilità che ogni automobilista ha è il pagamento del bollo auto: il mancato versamento comporta una maggiorazione dell’importo dovuto a causa di sanzioni e interessi, ma va sottolineato che chi non paga rischia misure cautelari come il fermo auto.

Per evitare problemi, quindi, è importante sapere come verificare se il pagamento del bollo auto è stato effettuato nei termini previsti e per farlo esistono diversi metodi.

Bollo auto, cos’è

Il bollo auto è una tassa annuale sul possesso di un veicolo immatricolato in Italia. Non è legata all’uso del veicolo come l’assicurazione, ma semplicemente al fatto di possederlo ed essere registrato al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

Tutti i proprietari di auto, moto, furgoni o altri veicoli a motore immatricolati in Italia, iscritti al PRA, devono pagare il bollo auto, compresi i casi di leasing e usufrutto.

Il bollo va pagato una volta all’anno - la scadenza è entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del bollo precedente - con l’importo che varia in base a diversi fattori come la Regione, il tipo di veicolo, la potenza del motore etc.., ma esistono anche delle riduzioni come nel caso delle auto elettriche.

Il bollo auto può essere pagato online sul sito di ACI, su IO App, oppure sul sito della Regione di residenza, oppure fisicamente presso tabaccai, poste, banche, sportelli ATM o agenzie pratiche auto.

Chiariti tutti questi aspetti torniamo allora alla domanda iniziale, entrando nel dettaglio di come controllare pagamenti e importi del bollo auto sia online sia offline.

Verifica bollo auto online: ecco come fare

Per controllare il bollo auto online come abbiamo detto esistono tre modalità:

portale ACI;

App IO;

sito della Regione di residenza;

sito dell’Agenzia delle Entrate.

Vediamo allora passo dopo passo come fare per ognuna di queste opzioni.

Verifica bollo auto dal portale ACI

Per controllare il pagamento del bollo auto sul portale ACI è necessario scegliere la voce “Servizi”.

Nella finestra che si apre è necessario cliccare sulla voce “Bollo auto” che riporta a una pagina in cui sono elencati tutti i servizi online che riguardano la tassa. Tra i diversi servizi bisogna scegliere “Calcola il bollo e il superbollo”

Nella pagina a cui si viene reindirizzati bisogna inserire:

tipo di veicolo;

regione di residenza dell’intestatario;

targa del veicolo.

Nel caso in cui il pagamento del bollo auto fosse già stato eseguito, la procedura lo segnala. In caso contrario si otterrà l’importo da pagare, eventuali ritardi o sanzioni e la data di scadenza del bollo.

Verifica bollo tramite App IO

Per controllare il bollo auto e moto dall’App IO è necessario per prima cosa accedere tramite SPID o CIE. Una volta effettuato l’accesso, in basso a destra, scegliere la voce «Servizi».

Tra i servizi proposti bisogna scegliere «ACI».

A questo punto tra le diverse proposte è necessario scegliere «Bollo auto» che riporta a una scheda del servizio tramite la quale è possibile:

ricevere un promemoria in prossimità della scadenza del bollo;

ricevere una notifica di omesso o irregolare pagamento del bollo dopo la scadenza;

pagare il bollo auto e ricevere una notifica di avvenuto pagamento.

Bollo auto sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Il bollo auto può essere pagato anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Dopo l’autenticazione con Cie o Spid, sulla barra blu in alto bisogna scegliere la voce “Cittadini”.

Nel menù a tendina che si apre è necessario scegliere la voce “Pagamenti e rimborsi”.

Nella schermata successiva va scelta la voce “Calcolo dei pagamenti”.

A questo punto basta scegliere la voce “Bollo auto” che riporta alla pagina dedicata alla tassa automobilistica.

È importante sottolineare che dal 2020 l’Agenzia delle Entrate ha dismesso alcune funzioni di calcolo e pagamento per le Regioni a statuto ordinario, delegando quasi tutto ad ACI e PagoPA. Il sito AdE è utile soprattutto per i residenti in Regioni come Sardegna e Friuli Venezia Giulia, o per verificare i vecchi pagamenti sotto accertamento.

Alcune Regioni come Lombardia, Piemonte, Veneto o Lazio, hanno portali propri tramite cui ottenere le informazioni richieste: il consiglio è quello di digitare su Google “bollo auto Regione X” e accedere al sito suggerito.

leggi anche Come pagare bollo auto online, la procedura completa

Come verificare il bollo auto offline

Per chi non fosse avvezzo ad utilizzare Internet, è possibile verificare il bollo auto offline, ovvero recandosi di persona presso strutture fisiche che sono in grado di controllare gli archivi regionali per verificare il pagamento del bollo auto partendo dalla targa del veicolo.

Le modalità per verificare il bollo auto offline sono sostanzialmente tre.