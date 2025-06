Verifica bollo auto, ecco come controllare pagamenti e importi

Verifica bollo auto: tutto quello che c’è da sapere su una delle tasse più odiate dagli italiani, con le varie promesse di cancellazione fatte negli ultimi anni che puntualmente sono state disattese.

Il bollo auto è una tassa annuale sul possesso di un veicolo immatricolato in Italia. Non è legata all’uso del veicolo come l’assicurazione, ma semplicemente al fatto di possederlo ed essere registrato al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

Tutti i proprietari di auto, moto, furgoni o altri veicoli a motore immatricolati in Italia, iscritti al PRA, devono pagare il bollo auto, compresi i casi di leasing e usufrutto.

Il bollo va pagato una volta all’anno - la scadenza è entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del bollo precedente -, con l’importo che vartia in base a diversi fattori come la Regione, il tipo di veicolo, la potenza del motore etc.., ma sono in essere anche delle riduzioni come nel caso delle auto elettriche.

Il bollo auto può essere pagato online sul sito di ACI, su IO App, oppure sul sito della Regione di residenza, oppure fisicamente presso tabaccai, poste, banche, sportelli ATM o agenzie pratiche auto.

Chiariti tutti questi aspetti torniamo allora alla domanda iniziale, entrando nel dettaglio di come controllare pagamenti e importi del bollo auto sia online sia offline.

Verifica bollo auto online: ecco come fare Per controllare il bollo auto online come abbiamo detto esistono tre modalità: portale ACI, IO App e sito della Regione di residenza. Vediamo allora passo dopo passo come fare per ognuna di questa opzioni. Portale ACI Vai sul portale ACI

Scegliere “Servizi”

Poi “Calcolo Bollo Auto”

Inserire targa del veicolo e Regione di residenza Così facendo si otterrà l’importo da pagare, eventuali ritardi o sanzioni e la data di scadenza del bollo. App IO Accedere App IO (disponibile per Android/iOS) tramite SPID o CIE

Si può scegliere di ricevere notifiche di scadenza

Si può visualizzare lo storico dei bolli pagati e importi dovuti infine alcune Regioni come Lombardia, Piemonte, Veneto o Lazio, hanno portali propri tramite cui ottenere le informazioni richieste: il consiglio è quello di digitare su Google "bollo auto Regione X" e accedere al sito suggerito.