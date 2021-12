Quali sono i vantaggi del noleggio auto? Con Arval costi trasparenti

Arval propone tante e diverse soluzioni per una mobilità in continua evoluzione. In un mondo che si sta evolvendo dove la condivisione e l’utilizzo sta prendendo il sopravvento sulla proprietà, anticipare i cambiamenti che avverranno nel breve e medio termine nel trasporto rappresenta la strategia più efficiente per mettere in campo soluzioni intelligenti ed efficaci.

Nell’era della transizione energetica, della urbanizzazione intelligente e della mobilità sostenibile, Arval propone il noleggio auto con tanti servizi inclusi tra cui:

assicurazione;

manutenzione e cambio pneumatici;

eventuale veicolo sostitutivo;

riparazione;

assistenza stradale;

gestione del carburante.

A partire dal 2016 ogni veicolo noleggiato con Arval è dotato di una Black Box che consente di accedere a diverse informazioni fondamentali per l’erogazione di servizi particolarmente utili e vantaggiosi per il cliente finale che includono:

la manutenzione proattiva : rilevazione delle percorrenze e programmazione dei tagliandi;

: rilevazione delle percorrenze e programmazione dei tagliandi; antifurto : più veloce e più facile recupero del veicolo a seguito di un furto;

: più veloce e più facile recupero del veicolo a seguito di un furto; monitoraggio della percorrenza : settimanalmente vengono rilevati i chilometri percorsi al fine di un eventuale riadeguamento contrattuale proposto proattivamente ai clienti;

: settimanalmente vengono rilevati i chilometri percorsi al fine di un eventuale riadeguamento contrattuale proposto proattivamente ai clienti; gestione efficace delle casistiche di sinistro e relativa responsabilità grazie alla possibile ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

Una vasta gamma di servizi inclusi nel canone mensile, tante e diverse le soluzioni studiate per venire incontro alle esigenze delle:

aziende;

piccole imprese e professionisti;

privati.

Arval Corporate & Retail

L’offerta Arval Corporate si rivolge alle aziende e prevede diverse soluzioni che consentono di dare un valore aggiunto alle flotte e ai suoi dipendenti attraverso varie soluzioni che spaziano dalla durata contrattuale flessibile all’ottimizzazione dei veicoli presenti in flotta.

Per le piccole imprese e professionisti l’offerta Arval Retail offre la consulenza di esperti nella scelta delle vetture e veicoli commerciali leggeri in linea con le esigenze del cliente, suddivisi per tipologia di alimentazione (benzina, diesel, ibrida, plug-in ed elettrica).

L’offerta prevede formule in linea con le esigenze d’uso in funzione della durata, chilometraggio, permuta dell’usato e consegna a domicilio. In qualsiasi momento è possibile usufruire del supporto di un team di esperti in merito ai veicoli in utilizzo e al contratto in essere.

Arval Private: #PassaAlNoleggio e Noleggio leggero

Arval si rivolge ai privati consentendo un utilizzo dell’auto senza problemi, con manutenzione, assistenza, soccorso stradale 24/7, copertura assicurativa e cambio pneumatici. Al termine del contratto sarà compito di Arval pensare alla rivendita dell’usato.

Interessante anche l’ampia varietà di marche e modelli di auto e la possibilità di percorrere fino a 100.000 km in 36 mesi.

Con il “Noleggio Leggero”, formula che si rivolge a una clientela privata e “light users”, è possibile noleggiare un’auto fino a 5 anni con 40.000 chilometri inclusi.

In collaborazione con Arval