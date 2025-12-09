In vacanza da €50 in quest’isola vicina all’Italia. Fanno 20°C in inverno

C’è chi fa della scoperta del mondo una vera e propria priorità, ma ci sono tante persone che apprezzerebbero i viaggi riuscendo a risparmiare un pochino. Contenere i costi non significa necessariamente abbassare le proprie aspettative. Il mondo è pieno di posti meravigliosi che si possono scoprire senza spendere una fortuna, cominciando dalla splendida Malta. La piccola isola è vicina all’Italia e anche in inverno è godibilissima, con temperature fino a 20°C e moltissime attività da svolgere.

Quanto ai prezzi, è davvero una destinazione senza paragoni. In questo periodo è possibile andare e tornare da Malta spendendo appena 50 euro con l’aereo, nonostante le imminenti festività natalizie. Il prezzo preciso del biglietto aereo cambia a seconda del giorno, dell’orario e della compagnia scelta, ma ci sono proposte troppo allettanti per non considerarle. Con un po’ di impegno è così possibile pagare il viaggio risparmiando soldi da destinare all’alloggio e all’intrattenimento sull’isola.

Malta è un piccolo paradiso, 20°C anche d’inverno

Malta è un’isola piuttosto piccola (uno degli Stati con le dimensioni più ridotte in tutto il mondo) ma piena di sorprese. Per gli italiani è una destinazione particolarmente appetibile, sia per la vicinanza geografica (meno di 2 ore d’aereo) che culturale. Basti pensare che l’italiano è stato lingua ufficiale di Malta fino al 1934, perciò anche se adesso le lingue statali sono maltese e inglese è decisamente facile comunicare. Di fatto è una località turistica molto apprezzata, tanto che i viaggi sono proibitivi in certi periodi dell’anno, ma quello invernale e più nello specifico natalizio non è fra questi.

Eppure, l’inverno maltese è piuttosto mite, con temperature medie intorno ai 15°C che possono facilmente arrivare a 20°C nelle giornate più soleggiate. Grazie alla sua posizione, più vicina all’Equatore rispetto al resto d’Europa, gode di giornate lunghe. Circondata dal Mar Mediterraneo, Malta gode di poche piogge - ma bisogna mettere in conto i venti - temperature sempre godibili e aria pulita. Lo svago non è un problema, anche grazie al frequente turismo che affolla l’isola, come neppure le visite culturali.

Malta, pur con le sue dimensioni ridotte, ospita ben tre siti riconosciuti come patrimonio dell’umanità dall’Unesco (La Valletta, l’Ipogeo di Ħal-Saflieni e i templi megalitici). Natura, arte, architetture antiche e moderne si intrecciano in ogni centimetro dell’isola, che non manca di spazi commerciali e movida senza nulla da invidiare ai Paesi più grandi. Dalla Cattedrale di St. John (dove vedere ben due opere di Caravaggio) agli splendidi giardini Upper Barrakka Gardens con vista mozzafiato, passando per boutique e botteghe di Republic Street c’è tantissimo da fare e da vedere.

Prezzi bassi, a partire da 50 euro

Con un’attenta pianificazione è possibile fare una vacanza a Malta piuttosto economica. Come anticipato, nel mese di dicembre è addirittura possibile acquistare un biglietto aereo di andata e ritorno per l’isola con una spesa di appena 50 euro. Risparmiare sul trasporto è davvero importante perché è quasi impossibile avere la stessa fortuna per l’alloggio, soprattutto per chi vuole restare nel bellissimo centro cittadino della capitale.

Anche in questo caso, con un po’ di ricerca è comunque possibile contenere la spesa, magari preferendo zone più periferiche. B&B e guesthouse possono essere affittati anche a costi tra 10 e 40 euro a notte durante questa stagione, mentre per gli hotel di fascia alta si sale anche a 300 euro. Il cibo dipende dalle scelte dei turisti, poiché i pasti al ristorante possono costare più della media di altri Paesi, anche rinunciando ai locali di lusso, mentre lo street food è estremamente economico (e gustoso). In generale, quindi, c’è modo di mantenere un budget ridotto e svolgere una splendida vacanza a Malta, sebbene con qualche accortezza.