È uscito il bando per il mega concorso da 564 posti per l’Agenzia delle Dogane

Dopo mesi di attesa è stato pubblicato il bando per il maxi concorso presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In totale sono 564 i posti ricercati, di cui 14 sono riservati alla Provincia autonoma di Bolzano.

Un concorso che era stato annunciato da mesi, tant’è che ci sono persone che già hanno iniziato a prepararsi convinti che quella di lavorare presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sia un’occasione da non perdere.

Un organo che, come si può leggere dalla descrizione pubblicata sul sito istituzionale, svolge attività di vigilanza, repressione e sensibilizzazione al fine di contrastare la contraffazione di beni e servizi tutelando il Made in Italy.

Una missione a cui saranno chiamati a prendere parte quei 500 e più funzionari che saranno reclutati dal concorso, per il quale c’è tempo fino al 12 marzo per inviare la domanda di partecipazione.

A tal proposito, ecco tutto quello che serve sapere sul concorso per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, come vedremo in maniera più approfondita nella parte riferita ai requisiti del concorso, è riservato a coloro che sono in possesso di una laurea.

Funzionario amministrativo tributario, requisiti e prove

Dei 564 posti complessivi, 487 sono per la posizione di funzionario amministrativo tributario, nei seguenti ambiti territoriali:

Posti Ambito 85 Lombardia 60 Piemonte 30 Liguria 4 Valle d’Aosta 60 Veneto 30 Friuli Venezia Giulia 55 Emilia Romagna 15 Marche 40 Toscana 15 Umbria 20 Lazio 60 Roma - Strutture Centrali 13 Riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano

Per candidarsi bisogna essere in possesso di una laurea (di primo livello, diploma di laurea o specialistica), oltre a soddisfare dei requisiti più specifici comuni a tutte le posizioni dei quali vi parleremo di seguito.

Per quanto riguarda le prove di esame si parte con quella scritta sulle seguenti materie:

diritto costituzionale

diritto amministrativo

diritto tributario

diritto civile (limitatamente alla disciplina contenuta nel Libro IV “ delle obbligazioni ” del Codice civile)

” del Codice civile) diritto dell’Unione europea

economia politica e contabilità aziendale

Dopodiché è prevista una prova orale dove oltre alle suddette materie verranno approfonditi anche i seguenti argomenti:

fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni di ADM,

cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi,

elementi di diritto penale (con specifico riferimento ai reati contro la P.A.)

È previsto inoltre l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e l’utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi.

Funzionario amministrativo tributario esperto in comunicazione

Altri 5 posti, tutti presso la sede centrale di Roma, riguardano la posizione di funzionario amministrativo tributario esperto in comunicazione. Serve sempre la laurea, ma durante le prove del concorso, sempre uno scritto e un orale, bisognerà dar prova della conoscenza di:

tecniche e strumenti di comunicazione tradizionali, multimediali, sul web e sui canali social, teoria e tecnica del linguaggio giornalistico con particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni

legge 7 giugno 2000, n. 150 concernente la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni

concernente la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni teoria e tecnica della comunicazione

normativa in materia di documentazione amministrativa e di accesso,

normativa in materia di protezione dei dati personali

Durante la prova orale verrà anche accertato il grado di conoscenza sulle materie già indicate nel profilo dei 487 funzionari amministrativi.

Funzionario tecnico professionale esperto nel settore delle accise

Infine, 72 posti sono riservati ai funzionari esperti nel settore delle accise e saranno così suddivisi sul territorio:

Posti Ambito 10 Lombardia 10 Piemonte 5 Liguria 1 Valle d’Aosta 10 Veneto 5 Friuli Venezia Giulia 5 Emilia Romagna 5 Marche 5 Toscana 5 Umbria 5 Lazio 5 Roma Strutture Centrali 1 Riservato alla Provincia Autonoma di Bolzano

Oltre alla laurea, è richiesta anche l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere nonché l’iscrizione all’albo dell’Ordine degli ingegneri.

Nella prova scritta bisognerà dar prova della conoscenza delle seguenti materie:

principi, fondamenti e applicazioni di fisica generale, con particolare riferimento alla termodinamica, alla meccanica e alla misura delle grandezze fisiche

principi, fondamenti e applicazioni di metrologia

principi, fondamenti e applicazioni di elettrotecnica

principi, fondamenti e applicazioni delle principali macchine elettriche e termiche

nozioni generali sulle principali fonti di energia e sulle loro trasformazioni, dalla fase di approvvigionamento a quella di utilizzo finale, con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica da fonte convenzionale e rinnovabile

nozioni generali di chimica, con particolare riferimento ai bilanci di materia e di energia, alle modalità di calcolo delle rese di lavorazione e alla determinazione analitica dei parametri di impiego in impianti industriali e macchine.

Per quanto riguarda la prova orale, oltre alle suddette materie verranno affrontate anche quelle previste per le prove orali degli altri due profili concorsuali.

I requisiti generici

Ci sono poi dei requisiti validi per tutti i profili:

cittadinanza italiana, o requisiti previsti dall’ articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;

; maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici

idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento

non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per reati che

costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione.

Requisiti che potete approfondire nel bando di concorso che trovate in allegato, dove è presente anche la descrizione approfondita su ognuna delle figure professionali ricercate, informazione utile per capire su quali materie e ambiti concentrare la propria preparazione.

Invio della domanda

Come anticipato, c’è tempo fino al 12 marzo per inviare la domanda di partecipazione al concorso per funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per farlo bisogna come prima cosa registrarsi al Portale del reclutamento “InPa” della Pubblica amministrazione; dopodiché, una volta aver effettuato l’accesso con Spid o con una delle altre soluzioni di riconoscimento consentite (come ad esempio la Carta di identità elettronica) basterà selezionare “dogane” nella barra di ricerca per ritrovarsi di fronte alle tre procedure (una per ogni profilo) per l’invio della candidatura.