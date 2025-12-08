Uno dei posti più belli della Terra è in Europa. E andarci è molto conveniente

Si viaggia per esplorare il mondo e conoscere nuove realtà, ma molto spesso si finisce per scegliere le destinazioni più note senza provare neanche ad allargare gli orizzonti. Sicuramente i posti più turistici non guadagnano consenso per caso e chiunque almeno una volta nella vita deve avere la possibilità di vedere Roma, Vienna, Parigi, Londra e Barcellona (giusto per citare alcune delle mete europee più apprezzate), ma il mondo è pieno di meraviglie nascoste che vale la pena scoprire.

Oltretutto, scegliendo posti meno affollati dai turisti si riesce a godere meglio dell’esperienza e risparmiare. Questo non significa certo accontentarsi, anzi. Uno dei posti più belli della Terra, parola di chiunque ci abbia mai messo piede, si trova in Europa ed è molto conveniente. Si tratta della Macedonia del Nord, uno Stato balcanico tanto piccolo quanto meraviglioso. Storia, arte, paesaggi naturali mozzafiato e prelibatezze culinarie stupiscono i viaggiatori, accolti da un intreccio variopinto di culture, religioni e tradizioni merito dell’influenza dei Paesi vicini e delle dominazioni straniere che hanno nel tempo controllato lo Stato.

Certo, la Macedonia del Nord non ha avuto una storia semplice ma le vicissitudini affrontate negli anni hanno contribuito a creare le caratteristiche straordinarie di oggi. Un’accoglienza calorosa e architetture variegate incontrano i turisti al loro arrivo, rendendo ancora più piacevole svagarsi con le attrazioni, a costi contenuti e senza le folle indomite dei posti più gettonati.

Uno dei posti più belli della Terra

La Macedonia del Nord è un Paese dal passato particolarmente intenso e turbolento, tanto che anche il nome è oggetto di una disputa spinosa. Un piccolo scorcio di terra nell’area geografica della Macedonia (condivisa da Grecia, Albania, Bulgaria e Serbia) senza sbocchi sul mare ma con molti fiumi e laghi. Più del 7% del territorio del Paese è protetto, fra fiabeschi parchi naturali, riserve e specie animali e vegetali che non si trovano in nessun’altra parte del mondo.

Circa un quarto della popolazione, prevalentemente macedone con un’ingente minoranza albanese, si trova nella capitale. Skopje, che ha dato i natali a Madre Teresa, ospita destinazioni imperdibili come il Vecchio Bazar e il Ponte di Pietra, permettendo ai viaggiatori di compiere un magico salto tra antichità e modernità, innovazione e tradizione. A circa 3 ore da Skopje si trova il Lago di Ocrida, uno dei più antichi e profondi di tutta l’Europa, proprio al confine montuoso con l’Albania.

Uno specchio d’acqua immenso, coronato da pini e villaggi, ospita oltre 200 specie uniche al mondo. Si tratta difatti di un sito patrimonio dell’Unesco come patrimonio naturale e culturale. La città di Ocrida, peraltro, è ricca di meraviglie come gli antichi monasteri e le fortezze medievali. Il centro storico, inoltre, ospita strutture alberghiere, ristoranti e attrazioni garantendo ai viaggiatori il massimo del confort. Chi preferisce un soggiorno più tranquillo, però, può immergersi appieno nell’atmosfera nelle strutture della costa lacustre, dove non mancano comunque servizi e comodità. Nel complesso, in Macedonia del Nord c’è un po’ tutto ciò che si cerca nei viaggi: buon cibo, divertimento, relax, natura e cultura.

È anche conveniente: i prezzi medi

Visitare la Macedonia del Nord è piuttosto conveniente, grazie al basso costo della vita e alla concentrazione dei turisti in altre destinazioni. Negli ultimi anni, comunque, l’afflusso di viaggiatori si sta facendo più elevato, in particolar modo nel periodo estivo quando bisogna prenotare gli hotel sulla costa del lago di Ocrida con un grosso anticipo. Nell’insieme comunque è possibile fare una vacanza agevole senza spendere una fortuna. Secondo le medie delle agenzie di viaggio si parla di un massimo di 54 euro a notte per dormire negli hotel di lusso (si parte da 13 euro) e 65 centesimi per il biglietto dei mezzi pubblici. Al ristorante si spendono tra 5 e 25 euro, mentre un pacchetto di sigarette costa poco più di 2 euro. Costi decisamente appetibili, anche perché permettono di scegliere con più flessibilità il periodo di viaggio.