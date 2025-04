Le università più economiche in Italia, ecco quanto costano

Le università più economiche in Italia, una guida per capire quali sono gli atenei dove si può risparmiare qualcosa e quali, al contrario, si rischia un autentico salasso.

In Italia ci sono ben 67 università statali, alle quali vanno aggiunte 19 università non statali legalmente riconosciute e una scuola superiore a ordinamento speciale. Ci sono 11 università online riconosciute dal MIUR e qui potrete legge il nostro focus su di loro.

Durante l’anno accademico 2023/2024 in totale in Italia sono risultati iscritti 1.960.821 studenti, con Roma che è la città più gettonata con 290.000 iscritti, seguita da Milano (210.000) e Napoli (154.000).

Le grandi città italiane sono quelle che contano più iscritti, ma questo significa che le loro università sono le meno costose? Non proprio, anzi spesso è vero il contrario.

Vediamo allora nel dettaglio quali sono le università pubbliche che costano meno in Italia, in una sorta di classifica degli atenei più economici nel nostro Paese.

Le università pubbliche più economiche

In Italia le università pubbliche sono in generale più economiche rispetto a quelle private; tra queste esistono alcune che risultano particolarmente accessibili sia per tasse di iscrizione sia per agevolazioni economiche come esenzioni, borse di studio, alloggi, mensa e così via.

In base ai dati relativi al 2024, ecco un elenco delle università pubbliche più economiche in base a tasse minime, possibilità di esonero e servizi offerti.

Università Tasse annuali minime (ISEE basso) Note Università di Pisa €0 – 1.000 Esenzione totale fino a ISEE €26.000, buoni servizi agli studenti Università di Napoli Federico II €0 – 1.200 Nessuna tassa sotto i €22.000 di ISEE, ottime borse regionali Università di Bari Aldo Moro €0 – 1.200 Esenzione fino a €25.000 ISEE, contributi modulati Università di Palermo €0 – 1.300 Tasse molto basse e buoni servizi ERSU Sicilia Università della Calabria (Cosenza) €0 – 1.000 Una delle più economiche d’Italia, molti alloggi gratuiti nel Campus Università di Catania €0 – 1.300 Forti agevolazioni per ISEE bassi e borse Ersu Università di Salerno €0 – 1.000 Campus moderno con vitto e alloggio a prezzi agevolati Università di Camerino (UNICAM) €0 – 1.100 Piccolo ateneo, molte esenzioni

Come si può vedere si tratta soprattutto di università presenti in città del Sud, anche se non deve passare l’idea che un costo minore possa significare un insegnamento più scadente.

Cosa influisce allora sul costo? Il reddito ISEE familiare è il principale fattore: sotto i 26.000 euro infatti molte università azzerano o riducono drasticamente le tasse.