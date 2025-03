Unicredit-Banco BPM, il D-Day dell’OPS di Orcel è qui. Vademecum in attesa verdetto BCE

Mancano poche ore al D-Day del dossier UniCredit-Banco BPM. Dopodomani, giovedì 27 marzo 2025, si alzerà il sipario sull’assemblea ordinaria e straordinaria che è stata convocata da UniCredit, presso il palazzo Allianz MiCo di Milano.

Gli azionisti di UCG si presenteranno per votare, oltre ai conti del 2024, l’aumento di capitale a servizio dell’OPS su Banco BPM che la banca italiana ha annunciato il 25 novembre dell’anno scorso: giorno in cui la decisione dell’AD di UniCredit Andrea Orcel di mettere nel mirino Piazza Meda ha colto di sorpresa Piazza Affari, scuotendo al contempo i nervi del governo Meloni.

Ricco l’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria di UniCredit, che si riunirà in una unica convocazione.

Assemblea soci UniCredit, il giorno clou sta arrivando. Le proposte sui dividendi e buyback

Lato dividendi, i soci decideranno se approvare la proposta di una operazione di buyback che prevede l’acquisto di un valore massimo di 110.000.000 azioni, nell’ambito di una politica di remunerazione degli azionisti per l’esercizio 2024: politica di remunerazione che è stata comunicata al mercato dalla banca italiana lo scorso 11 febbraio 2025, in concomitanza con la pubblicazione dei risultati di bilancio, che hanno messo in evidenza un 2024 brillante.

Il piano di UniCredit volto a premiare gli stakeholders, va ricordato, è quello di erogare complessivamente 9 miliardi di euro, che comprendono dividendi per cassa per 3,726 miliardi, pari al 40 per cento dell’utile netto: di questi, 1,440 miliardi di euro sono stati distribuiti attraverso un acconto sul dividendo versato a novembre del 2024, mentre altri 2,286 miliardi saranno sottoposti all’approvazione degli azionisti, nella giornata di dopodomani.

L’attenzione di Piazza Affari, nel D-Day di UniCredit, sarà rivolta tuttavia soprattutto agli ordini del giorno su cui gli azionisti si esprimeranno in sede straordinaria: tutti i riflettori sono puntati sulla grande mossa con cui il Ronaldo dei banchieri Andrea Orcel ha deciso di lanciarsi alla conquista della rivale di casa Banco BPM.

La grande incognita, per la banca preda che è guidata dal CEO Giuseppe Castagna - impegnata in questi giorni nell’OPA lanciata su Anima Holding, ufficialmente partita dopo l’ok della Consob -, così come per chi investe nelle banche italiane, è se Orcel si deciderà ad alzare il prezzo dell’Offerta pubblica di scambio, che è stato considerato fin da subito da Piazza Meda a sconto, e in modo anche significativo.

Finora il banchiere romano non solo non si è mosso, ma ha seminato diversi dubbi a Piazza Affari perfino sulla solidità del capitale di Banco BPM che, a suo avviso, in assenza dell’autorizzazione all’utilizzo del Danish Compromise da parte della BCE nell’OPA lanciata su Anima, potrebbe scendere a livelli tali da far sorgere più di un interrogativo: una insinuazione, perfino una “fake news”, ha ribattuto un infuriato Giuseppe Castagna, sbandierando al contempo con orgoglio i punti di forza del Banco e anche il forziere dei dividendi.

Per ora, Orcel è rimasto tuttavia impassibile, pur senza escludere nulla.