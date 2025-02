L’Ungheria paga una multa di €1 milione al giorno pur di non accogliere i migranti

Il governo ungherese di Viktor Orbán ha deciso di sfidare apertamente l’Unione Europea sulla questione migratoria, arrivando a preferire una multa giornaliera di un milione di euro piuttosto che adeguarsi alle normative comunitarie. Secondo il primo ministro, pagare la sanzione imposta da Bruxelles sarebbe economicamente più vantaggioso rispetto ai costi che comporterebbe l’accoglienza dei richiedenti asilo. Un calcolo che trasforma la solidarietà internazionale in un problema di bilancio e che conferma la strategia di Orbán: vendere la disobbedienza come patriottismo mentre scarica il peso delle sue scelte sui contribuenti ungheresi.

La sanzione della Corte di Giustizia Europea Tutto ha origine da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 2020, che ha stabilito come l’Ungheria avesse violato le regole europee in materia di asilo e rimpatrio, limitando illegalmente l’accesso alla protezione internazionale. Nonostante la decisione, Budapest ha ignorato l’obbligo di conformarsi, portando la Commissione Europea a intervenire con una nuova sentenza nel giugno 2024: una multa di 200 milioni di euro, più una penalità giornaliera di un milione per ogni giorno di ritardo nell’attuazione della normativa. leggi anche Orban spiega perché l’Ungheria rifiuta ancora l’euro. La profezia sovranista Di fronte a questa sanzione, Orbán non ha fatto marcia indietro. Al contrario, ha trasformato la vicenda in una prova di forza, descrivendo la scelta di non pagare come un atto di “ribellione” contro Bruxelles. La realtà, però, è ben diversa: la Commissione Europea ha già trattenuto i 200 milioni direttamente dai fondi destinati all’Ungheria e ha iniziato a sottrarre anche i milioni accumulati per la multa giornaliera.

Una scelta radicale a spese degli ungheresi Orbán ha giustificato la sua posizione affermando che accettare migranti sarebbe stato più costoso della sanzione, ma il ragionamento non regge. Il problema non è economico, bensì politico. L’intero sistema di welfare e sviluppo dell’Ungheria è finanziato in larga parte dai fondi europei, che Budapest incassa senza problemi quando si tratta di investimenti infrastrutturali o sostegno all’agricoltura. Eppure, quando si tratta di rispettare i principi fondanti dell’UE – come la gestione condivisa dell’accoglienza – il governo ungherese si chiude a riccio e dipinge Bruxelles come un oppressore. leggi anche Ecco come l’Ungheria è diventata la succursale della Cina in Europa L’Ungheria sta pagando una cifra astronomica per dimostrare di non voler accogliere migranti, mentre il sistema sanitario e i servizi pubblici soffrono di sottofinanziamento cronico. La scelta di pagare le multe piuttosto che conformarsi alle normative europee solleva dubbi sul futuro delle relazioni tra Budapest e l’UE, ma soprattutto smaschera il paradosso dell’ultranazionalismo di Orbán: da un lato si oppone ferocemente all’ingerenza di Bruxelles, dall’altro accetta che la sua economia dipenda dai fondi europei, salvo poi vederli evaporare in sanzioni autoimposte. Questa “ribellione” non è altro che una costosa mossa populista, utile per alimentare la retorica anti-immigrazione a uso interno, mentre i costi reali ricadono sulla popolazione.