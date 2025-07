Una valle ostaggio, un’opera ferma: il vero costo della protesta No Tav

Da valsusina e da giurista, ho sempre trovato intollerabile – non nel merito, ma per come è sempre stata gestita – la resistenza del movimento No Tav.

Perché, laddove secondo molti la nostra Repubblica è figlia di una certa resistenza, quella dei No Tav è troppo presto degenerata in strumentalizzazione politica e violenza.

L’ennesimo episodio, solo l’ultimo di una lunga serie, si è verificato nell’ultimo fine settimana di luglio. Una manifestazione scarsamente partecipata ha provocato più danni di tutte le precedenti, mettendo a ferro e fuoco un’intera Valle, bloccando un’autostrada di collegamento internazionale e producendo immagini televisive che danneggeranno gravemente la reputazione del nostro Paese. [...]