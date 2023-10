Un anno di governo Meloni? “Pessimo”. I risultati del sondaggio di Money.it

Governo Meloni, il primo anno è stato pessimo. Questo è il responso del sondaggio di Money.it, lanciato nella ricorrenza della prima candelina spenta per l’esecutivo di centrodestra e proprio nei giorni caldi della legge di Bilancio 2024 che, tra una ridda di voci in merito a possibili modifiche, ancora non è approdata in Parlamento nonostante la sua approvazione da parte del Cdm una settimana fa.

Come si può vedere dal sondaggio, che ricordiamo non ha un valore scientifico ma soltanto indicativo non essendo realizzato a campione, per il 42% dei rispondenti il primo anno del governo Meloni è stato pessimo.

Se poi ci aggiungiamo il 18% dei lettori che ha espresso un giudizio insufficiente, nel complesso c’è da registrare un totale del 60% che comunque ha dato un parere negativo sull’operato del governo.

I primi dodici mesi del governo Meloni però sono stati giudicati buoni dal 33% dei rispondenti, mentre il 7% ha dato comunque un voto sufficiente all’esecutivo di centrodestra.

Nonostante il responso non positivo per il governo, gli ultimi sondaggi politici indicano comunque in salute i partiti della maggioranza, con Giorgia Meloni che potrebbe contare sempre su un alto indice di gradimento.

Governo Meloni: sondaggio negativo

Se da una parte anche diversi altri sondaggi hanno evidenziato un calo nel gradimento dell’operato del governo Meloni, dall’altra nelle intenzioni di voto i partiti di centrodestra parrebbero aver aumentato il loro bottino di voti rispetto alle elezioni politiche del settembre 2022.

Anche le elezioni suppletive a Monza - l’affluenza comunque è stata bassissima - e le regionali in Trentino-Alto Adige, hanno confermato come il centrodestra sembrerebbe avere ancora la maggioranza dei cittadini dalla propria parte.

Questa legge di Bilancio però sembrerebbe piacere poco un po’ a tutti, visto che all’interno dello stesso governo non sembrerebbero mancare le polemiche con il testo che solo la prossima settimana dovrebbe approdare in Parlamento.

Sullo sfondo ci sono le delicatissime elezioni europee di giugno, momento in cui i sondaggi verranno messi da parte e si capirà qual è il reale stato di salute del governo Meloni e dei partiti che lo sostengono.