Ultimo, Sanremo 2023: chi è, canzoni più belle, quanto guadagna e testo di «Alba»

Per rispondere alla domanda chi è Ultimo basta guardare alcuni dei numeri di uno dei favoriti del Festival di Sanremo 2023: 2 milioni e 400 mila le copie vendute negli ultimi 4 anni, oltre 1 miliardo di stream. E poi concerti sold out in tutta Italia, 45 dischi di platino e 16 dischi d’oro; traguardi raggiunti all’età di 27 anni (Ultimo è nato il 27 gennaio del 1996, ed è del segno dell’Aquario).

Ultimo, alias Niccolò Moriconi, torna a Sanremo dopo l’ultima poco fortunata esperienza del 2020: con il brano I tuoi particolari si è classificato secondo, ma molti lo ricordano per le polemiche in sala stampa al termine del Festival, quando rispose con toni poco amichevoli alle domande di alcuni giornalisti.

Partecipa per rifarsi e anche - ma lui non lo dice - per vincere così da aggiungere un nuovo ambizioso traguardo alla sua carriera costellata di successi e - ovviamente - di ricchi guadagni. Infatti, anche se fare una stima di quanto ha guadagnato Ultimo in questi ultimi quattro anni è molto complicato, possiamo affermare con certezza che si tratta sicuramente di cifre a sei zeri.

Ma vediamo chi è Ultimo, cosa sappiamo della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 e alcune curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Ultimo: biografia e carriera del cantautore italiano

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è nato a Roma il 27 gennaio 1996. Inizia presto a studiare pianoforte e composizione al conservatorio, mentre la composizione delle canzoni arriva qualche anno dopo, verso i 14 anni. A partire dal 2013 inizia a partecipare ad alcuni concorsi e a pubblicare nel 2014 il singolo Una canzone che sogna.

Niccolò sa bene di voler percorrere la strada musicale e per questo tenta anche i talent come Amici e X-Factor dal quale però viene scartato. Continua nel frattempo ad esibirsi a Roma, soprattutto nel quartiere di San Lorenzo. Il primo passo per farsi conoscere al grande pubblico arriva con l’apertura di uno dei concerti di Fabrizio Moro, suo grande amico, ma sarà la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 però ad aprirgli la strada verso il successo, tanto da vincere nella categoria “Nuove proposte” con il brano Il ballo delle incertezze.

Se il successo si giudica dai concerti, il primo tour di Ultimo fa sold out in ogni sua tappa romana. L’album del 2019 È colpa delle favole si aggiudica la top della classica dei più venduta, ma nella stessa classifica compaiono anche due dei suoi precedenti lavori. Ultimo domina la classifica e non solo. Proprio con l’album Solo il 22 ottobre del 2021 vende tante copie da aggiudicarsi il disco d’oro nella prima settimana.

Ultimo: vita privata e sentimentale

Per quanto si cerchi di mantenere segreta la propria vita privata l’utilizzo dei social lascia molto spazio ai fan di scoprire parte di essa. Di Ultimo sappiamo che è stato a lungo legato a Federica Lelli, con cui però si è lasciato dopo Sanremo 2019.

Da marzo 2021 invece Ultimo ha ufficializzato la sua relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi (classe 2000).

Le canzoni più famose di Ultimo: la classifica

Il cantautore Ultimo ha collezionato una serie di successi musicali dopo l’altro, con brani che hanno conquistato le classifiche dei più ascoltati e album posizionati ai primi posti delle classifiche dei più venduti. Ma quali sono le canzoni più famose e più ascoltate di Ultimo?

Ecco le 10 canzoni che hanno segnato la sua carriera per risultati e critica del pubblico:

Pianeti

Ovunque tu sia

Sogni appesi

Il ballo delle incertezze

Poesia senza veli

Cascare nei tuoi occhi

La stella più fragile dell’universo

Ti dedico il silenzio

I tuoi particolari

Rondini al guinzaglio

Cosa canta a Sanremo 2023: testo e significato del brano Alba

Al Festival di Sanremo 2023 Ultimo porta il brano Alba, una canzone che come da lui stesso ammesso parla di “sogni, di dubbi sul senso della vita, sulle speranze e la voglia di superarsi”.

Un amore universale, perché - spiega il giovane Niccolò - “credo che l’amore non sia solo vivere sotto lo stesso tetto, avere figli o dormire insieme; si può amare anche senza parlarsi mai e vivendo in parti diverse del mondo”.

Di seguito il testo, come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni:

Amo l’alba perché è come fosse solo mia

Mi rilassa respirare l’aria pure tua

Amo l’alba perché è come fosse una bugia

Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via

E t’immagini se fossimo al di là dei nostri limiti,

Se stessimo di fianco alle abitudini

E avessimo più cura di quei lividi?

Saremmo certo più distanti, ma più simili

E avremmo dentro noi perenni brividi

T’immagini se tutto questo fosse la realtà?

Amo l’alba perché spesso odio la vita mia

Camminando senza meta in questa strana via

Amo l’alba perché è come una sana follia

Puoi capirla se la senti e non mandarla via

E t’immagini se tutto stesse sopra i nostri limiti

E credessimo ai sorrisi come i comici,

Se non dovessimo parlare per conoscerci,

Se non amassimo soltanto i nostri simili?

Forse avremmo gli occhi solo per descriverci

Perché uno sguardo, in fondo, basta per dipingerci

Quando vivi un giorno bello ridi e pensami

Ho ascoltato i miei silenzi e ho avuto i brividi

Perché dentro un mio respiro sei tu che abiti

E quando vivi un giorno bello ridi e pensami

A me basta solo questo per non perderti,

Ma t’immagini se tutto questo fosse la realtà?

Quanto guadagna Ultimo? Le cifre record dei concerti

Ultimo è un giovane cantautore della scena italiana che, trionfando nella categoria “Nuove proposte” di Sanremo, ha dato inizio alla sua carriera musicale. I suoi guadagni sono in linea con il successo dei suoi concerti.

È sempre difficile calcolare i guadagni di artisti che non hanno un solo ingresso e Ultimo è uno di questi. Sappiamo però che si può ipotizzare un incasso di circa 700.000 euro in un anno grazie alle tappe del suo solo ultimo tour.