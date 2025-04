Uber Roma: come funziona, costi, auto disponibili e tariffe

Come investire in borsa?

Muoversi in una grande città come Roma può risultare più complicato del previsto. Nelle ore di punta o in giornate di pioggia, il traffico e i ritardi prendono il sopravvento e obbligano a passare minuti – se non ore – in macchina anche per percorrere qualche chilometro di strada. I mezzi pubblici sono spesso in ritardo, cancellati o vittime di modifiche a causa dei lavori in corso. E considerando la grandezza della città, difficilmente ci si può spostare a piedi.

Cosa si può fare quindi? Sempre più in voga sono i sistemi di car sharing come Enjoy o Car2Go, col bel tempo può essere una buona idea noleggiare una bicicletta o un monopattino. Ma per chi deve percorrere lunghe distanze? Magari per andare in aeroporto o per passare da Roma nord a Roma Sud?

La vera alternativa sono i taxi. O ancora meglio, il servizio Uber. Quest’ultimo offre costi di gran lunga più vantaggiosi e permette di usufruire di importanti vantaggi come la prenotazione di una corsa tramite app, la scelta del veicolo, le informazioni sull’autista, il pagamento in digitale e molto altro. Se non ne hai mai usufruito prima o vuoi ottenere maggiori informazioni, in questa guida ti elencheremo tutto quello che devi sapere.

Cos’è Uber Uber è un’azienda di trasporto automobilistico privato nata nel 2009 a San Francisco e oggi disponibile in diversi paesi del mondo. Anche l’Italia rientra nella lista, seppur non senza polemiche legate alle normative vigenti. Le quali hanno obbligato a un ridimensionamento obbligatorio del servizio, come per esempio la rimozione di Uber Pop che dava modo a chiunque di iniziare a guadagnare utilizzando la propria automobile per lavorare. Al momento, è possibile attivare e usufruire Uber da ben 12 regioni e province autonome italiane: Veneto, Lombardia, Sicilia, Lazio, Sardegna, Piemonte, Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Ticino, Friuli-Venezia Giulia e Campania. Se vuoi consultare l’elenco con tutte le città e i comuni coperti, puoi fare clic su questa pagina.

Come registrarsi a Uber Se vuoi iniziare subito ad utilizzare Uber, per prima cosa ti devi registrare tramite l’apposita app per smartphone. La puoi scaricare gratis sia tramite l’App Store di Apple che dal Play Store di Google. Una volta aver completato il download, apri il servizio e fai tap sul pulsante “Inizia” dalla schermata di benvenuto. Ti verrà chiesto di inserire il tuo numero di telefono o, in alternativa, di collegare un account Google o Facebook. Completato questo passaggio, riceverai via SMS o via email un codice di 4 cifre da riportare sull’app, prima di premere su “Avanti” e completare il processo con un recapito alternativo, nome, cognome e una password. Dovrai come ultimo passaggio impostare un metodo di pagamento tra carta di credito o debito, PayPal, Apple Pay o Google Wallet. Accetta le linee guida della community toccando “Ho Capito” e sarai pronto per iniziare a navigare all’interno dell’applicazione.

Quanto costa Uber a Roma Ora che sei ufficialmente entrato a far parte della community di Uber, probabilmente ti starai chiedendo quali sono i costi per una singola corsa a Roma. Non esiste una cifra esatta, in quanto ci sono condizioni variabili come la distanza, il traffico e la disponibilità di veicoli che potrebbero modificare in maniera sostanziale il costo finale. Ti forniremo in ogni caso alcune stime di base, tenendo conto delle zone e dei luoghi dove più spesso Uber opera. C’è anche una sezione dedicata ai preventivi, accessibile da app e che ti mostra un resoconto dei costi da sostenere ancor prima di prenotare una corsa. leggi anche Cos’è la sharing economy e come funziona l’economia condivisa Quali sono le tariffe medie Il servizio Uber è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Dunque puoi usufruirne per spostarti in ogni momento e verso qualsiasi posizione tu voglia. In generale, per percorrere un tratto che parte dalla Sapienza e arriva al Colossoe, la tariffa media è di 25 euro. Per spostarsi dalla stazione di Roma Termini all’aeroporto di Roma Ciampino, puoi arrivare a spendere fino a 76 euro. Per il tratto San Giovanni-Garbatella, solitamente il prezzo è di circa 16 euro, mentre per spostarsi da Laurentina a Conca D’Oro i costi stimati sono di circa 44 euro. Come fare il preventivo di una corsa Per avere un’idea più precisa su quella che è la tariffa richiesta in base al giorno, all’orario, alla distanza da percorrere e all’auto disponibile, puoi consultare l’app di Uber e richiedere un preventivo in tempo reale. Per procedere, apri innanzitutto l’applicazione e poi fai tap su “Dove si va?”. Qui ti spunterà il menu “Pianifica una corsa”, dove puoi inserire data e ora per poi confermare tramite il tasto Imposta orario di partenza. Ti basterà indicare punto di partenza, punto di arrivo e attendere qualche secondo. Avrai davanti a te una schermata dove viene mostrata la mappa col percorso che l’autista Uber seguirà e il tempo di percorrenza calcolato. Subito sotto ci sono le auto disponibili, quelle più utilizzate e i prezzi in base al modello scelto.

Come prenotare una corsa Adesso che sai esattamente quanto tempo ci metteresti e quanto pagheresti per utilizzare Uber come mezzo di trasporto, se sei convinto puoi procedere con la prenotazione di una corsa. È tutto molto semplice, dalla pagina del preventivo puoi fare tap su “Pianifica” e confermare il punto di partenza. Ti verrà chiesto di aggiungere una modalità di pagamento, se ancora non lo hai fatto, o di confermare quella precedentemente registrata. Riceverai così un messaggio di conferma e non ti resterà che attendere che l’autista Uber passi a prenderti. Essendo tutto già registrato nel sistema, il driver saprà quale percorso seguire e dove arrivare. Giunto a destinazione, il costo della tratta ti verrà direttamente addebitato sul metodo di pagamento da te scelto.