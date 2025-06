Tutti mangiamo il pane ma potrebbe essere pieno di pesticidi, secondo questo studio

Le principali linee guida alimentari internazionali e i maggiori esperti di nutrizione, consigliano di inserire nella dieta quotidiana circa 150-200 grammi di pane. Possibilmente preparato con farine integrali o poco lavorate. Una abitudine alimentare, quella del consumo di pane, che appartiene a quasi tutte le tradizioni culinarie del mondo.

Ma è appena arrivata una brutta notizia. Anche questo alimento è a rischio contaminazione da pesticidi. È quello che ha recentemente scoperto uno studio austriaco.

I veleni non sono solo in frutta e verdura. Anche questi cibi sono pieni di pesticidi pericolosi

La situazione in Italia

La contaminazione da PFAS è presente anche nel nostro Paese. L’ultimo caso rilevato è stato quello dell’acqua in Veneto, regione in cui alcune amministrazioni locali sono state costrette a installare filtri appositi per l’acqua potabile.

Il problema dei PFAS, e del TFA in particolare, non va sottovalutato e riguarda tutto il territorio nazionale, non soltanto le zone industriali o quelle in cui sono presenti coltivazioni intensive di cereali. Il TFA è molto più volatile e solubile rispetto agli altri PFAS e questo aumenta il rischio di contaminazione per il terreno e i principali bacini idrici.

Anche se mancano studi italiani sugli alimenti paragonabili a quello austriaco, non va abbassata la guardia, in attesa che l’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) aggiorni i limiti tossicologici accettabili per il TFA, una sostanza che è stata recentemente classificata come tossica per l’apparato riproduttivo e capace di compromettere la fertilità.

Una misura che dovrebbe arrivare a febbraio del prossimo anno anche se da più parti, vista la pericolosità si chiede di accelerare l’iter.