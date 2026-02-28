Dopo gli scioperi del 26, 27 e 28 febbraio, è in arrivo un ricco calendario di scioperi nazionali e locali anche per il mese di marzo 2026, caratterizzato da una serie di date che coinvolgeranno tantissime regioni e città italiane. A rischio tutti i mezzi pubblici: dagli autobus alla metropolitana, dal tram al treno, fino agli aerei.

Nelle prime settimane del mese le proteste e le mobilitazioni sindacali saranno diffuse in tutte le regioni e città italiane, mettendo a rischio pendolari e lavoratori che si spostano con i mezzi pubblici. La data da segnare in rosso sul calendario, però, è lunedì 9 marzo 2026, quando è previsto uno sciopero nazionale che coinvolgerà quasi tutti i settori produttivi, compresi la scuola e la sanità.

Il 18 marzo, invece, è previsto uno sciopero aereo a livello nazionale.

Ecco tutte le date degli scioperi di marzo, gli orari e le fasce di garanzia per chi viaggia sui mezzi pubblici.

Sciopero 2 marzo 2026 a Bolzano

Il primo sciopero del mese è fissato per lunedì 2 marzo 2026, quando a fermarsi saranno i mezzi di trasporto pubblico locale della Provincia Autonoma di Bolzano. La mobilitazione dura 24 ore e riguarda i lavoratori della società Sasa aderenti ai sindacati Osr Ugl, Usb Lavoro Privato, Orsa Trasporti.

Sciopero 6 marzo 2026 a Napoli

Venerdì 6 marzo sono previsti due scioperi nella città metropolitana di Napoli:

il primo, dalle ore 11:00 alle ore 15:00 (4 ore), riguarda la società Eav attiva nel trasporto pubblico locale ;

(4 ore), riguarda la società Eav attiva nel ; il secondo, che dura invece 24 ore, riguarda il personale Eav delle linee vesuviane.

I passeggeri che viaggeranno sui mezzi pubblici in questa giornata potrebbero registrare disagi e ritardi negli spostamenti. Sono comunque previste delle fasce di garanzia: gli orari sono consultabili sui siti web delle rispettive aziende di trasporto pubblico locale.

Lunedì 9 marzo 2026: sciopero nazionale dei settori pubblici e privati

La vera giornata nera del mese è fissata per lunedì 9 marzo 2026, quando è indetto uno sciopero generale in tutta Italia che potrebbe mettere a rischio sia i servizi pubblici sia quelli privati.

Potrebbero verificarsi interruzioni di servizio per scuola, sanità, uffici pubblici e cooperative. Potrebbero essere inclusi anche i mezzi di trasporto pubblico.

Sciopero 13 marzo 2026 a Udine

Venerdì 13 marzo 2026 è la volta di Udine, dove è indetto uno sciopero di 24 ore della società Arriva che opera nel trasporto pubblico locale. A rischio tutti i mezzi di trasporto: bus, tram e treni.

Sciopero 16 marzo 2026 in alcune regioni italiane

Si arriva quindi a lunedì 16 marzo, quando è previsto uno sciopero del trasporto pubblico urbano ed extraurbano in Sicilia e in Abruzzo per 24 ore.

Per quanto riguarda la Sicilia, gli scioperi indetti da Osr Faisa-Cisal mettono a rischio:

Palermo, società Russo e società Segesta;

Enna, società Interbus;

Catania, società Etna Trasporti.

In Abruzzo, invece, il sindacato Osr Orsa Autoferro Tpl ha indetto uno sciopero di 24 ore per il personale della società TUA Regione Abruzzo.

Sciopero aereo per il 18 marzo 2026

Mercoledì 18 marzo 2026 è indetto uno sciopero per il comparto aereo che mette a rischio i viaggi in partenza e in arrivo nei principali scali italiani. La mobilitazione coinvolge infatti i servizi di terra, handling e personale navigante.

Saranno coinvolti i seguenti scali e lavoratori:

Linate e Malpensa , sciopero di 24 ore del personale Airport Handling/Dnata (sindacato Ost Cub Ttrasporti);

, sciopero di 24 ore del personale Airport Handling/Dnata (sindacato Ost Cub Ttrasporti); Malpensa sciopero di 24 ore del personale Alha (sindacato Ost Cub Trasporti);

sciopero di 24 ore del personale Alha (sindacato Ost Cub Trasporti); easyJet sciopero di 4 ore (dalle 13:00 alle 17:00) del personale navigante (Usb Lavoro Privato);

sciopero di 4 ore (dalle 13:00 alle 17:00) del personale navigante (Usb Lavoro Privato); Ita Airways sciopero di 4 ore (dalle 13:00 alle 17:00) del personale di terra e di volo (Usb Lavoro Privato).

Sciopero 27 marzo 2026 a Milano e Napoli

Verso la fine del mese, venerdì 27 marzo, è indetto un ulteriore sciopero di 24 ore per il trasporto pubblico locale (Atm) nella città di Milano: le mobilitazioni potrebbero seguire orari e modalità diverse a seconda dei servizi. Coinvolti tutti i mezzi: metropolitana, tram e bus, nel rispetto delle fasce di garanzia.

Anche a Napoli nella medesima giornata potrebbero verificarsi disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici: in particolare, è previsto uno sciopero di 4 ore (dalle 19:00 alle 23:00) del personale di Ente Autonomo Volturno che potrebbe causare problemi su alcune linee ferroviarie e servizi gestiti da Eav.

Sciopero 28 marzo 2026 a Bari e Molfetta

Il mese si chiude con un ennesimo sciopero di 4 ore a Bari, dalle 20:00 alle 23:59, per il personale Amtab. L’agitazione, proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl Autoferro riguarda i mezzi pubblici locali: bus e servizi urbani.

Nella medesima giornata è indetto anche uno sciopero di 4 ore a Molfetta, dalle 8:30 alle 12:30, per il personale di Mtm Molfetta.