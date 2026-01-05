Tutti gli scioperi di gennaio 2026. Stop a trasporto locale, bus, treni, aerei, taxi e scuola

Subito dopo le feste natalizie moltissimi italiani riprendono la routine di lavoro o scuola e tornano a spostamenti con i mezzi pubblici. A pochi giorni di distanza dall’Epifania, tornano le mobilitazioni dei lavoratori del settore dei trasporti, del settore ferroviario, aereo e persino della scuola.

Il calendario degli scioperi di gennaio 2026 è molto ricco e fitto: le date chiave solo il 9 e 10 del mese, quando a fermarsi saranno moltissimi trasporti pubblici locali, tra cui bus, metro, treni, aerei e persino taxi. Previsto anche uno sciopero per i servizi scolastici.

Numerosi i disagi attesi per i cittadini, soprattutto per coloro che devono spostarsi per motivi di lavoro o personali: verranno in ogni caso garantiti i servizi essenziali.

Sciopero 8 gennaio 2026: sciopero dei mezzi di trasporto pubblico locale

Si parte da giovedì 8 gennaio 2026, giornata in cui numerose sigle sindacali hanno indetto uno sciopero generale dei mezzi pubblici di trasporto locale: a rischio bus, tram, treni e metro a livello locale, provinciale e regionale in diverse città italiane.

Saranno coinvolti nella mobilitazione i seguenti lavoratori:

il personale della società Tua unità di produzione delle province di Pescara e Chieti;

il personale della divisione Ferro e quello viaggiante delle linee vesuviane della società Eav di Napoli (per 24 ore);

il personale della società Sasa di Bolzano (per 4 ore, dalle 16 alle 20);

il personale della società Tua di Teramo e della regione Abruzzo (per 4 ore, dalle 9 alle 13);

i lavoratori delle aziende di tpl dell’Abruzzo e della società Tua, unità di produzione di Lanciano (Chieti).

In queste zone e negli orari indicati potrebbero non essere garantiti tutti i servizi.

Sciopero 9 gennaio 2026: sciopero aerei e scuola

Il 9 gennaio 2026 sarà una giornata chiave e di grandi mobilitazioni: le principali sigle sindacali hanno indetto non solo uno sciopero degli aerei per 24 ore, ma anche possibili disagi per il servizio scolastico. Lo sciopero generale proclamato da FLP, CONALPE, CONFSAI e CSLE coinvolge docenti e personale ATA di scuole pubbliche, comunali e private di ogni ordine e grado. Le richieste avanzate dai sindacati sono numerose: dagli aumenti salariali e buoni pasto al tema del lavoro usurante e della pensione, fino a richieste su graduatorie, assunzioni, supplenze e sostegno.

Sempre nella stessa giornata è previsto anche uno stop ai voli: la mobilitazione coinvolgerà il personale navigante di easyJet per 24 ore e gli assistenti di volo della compagnia Vueling per 8 ore. Potrebbero verificarsi ritardi nei check-in e ritiro bagagli negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa per il personale handling.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, il 9 gennaio è stato indetto uno sciopero degli operatori ARST in Sardegna per l’intera giornata e in più province; mentre a Termoli è previsto uno stop GTM di quattro ore al mattino.

Sciopero 10 gennaio 2026: possibili disagi sulla rete RFI

Sabato 10 gennaio 2026 potrebbero verificarsi disagi, ritardi e cancellazioni sui treni a causa di interventi di manutenzione delle infrastrutture di RFI. Sono state proclamate, inoltre, 8 ore di sciopero a livello nazionale.

Sciopero 12-13 gennaio 2026: stop a mezzi pubblici e taxi

Tra lunedì 12 e martedì 13 gennaio 2026 è stato proclamato uno sciopero del personale Trenord in Lombardia e non solo: la mobilitazione parte nelle prime ore del mattino di lunedì e si chiude nelle prime ore di martedì.

Sempre per martedì 13 gennaio è previsto anche uno sciopero nazionale dei taxi di 24 ore (secondo le proclamazioni) e lo stop del personale Busitalia Sita Nord in Umbria, anch’esso indicato su 24 ore ma con modalità differenziate.

Sciopero dei mezzi pubblici il 15 gennaio 2026 a Milano e in Molise

Giovedì 15 gennaio 2026 si fermano i mezzi pubblici a Milano: per questa giornata è previsto uno sciopero di 24 ore della società Atm che potrebbe fermare bus, metro e tram. Possibili disagi per tutti i passeggeri che si spostano regolarmente nell’area metropolitana.

Nello stesso giorno, il trasporto pubblico extraurbano del Molise sarà fermo per cinque ore, dalle 18 alle 23, per la protesta dei sindacati Faisa Cisal, Filt-Cgil e Fit-Cisl contro la persistente crisi del settore.

20 gennaio 2026: protesta dei macchinisti FS

Possibili disagi anche martedì 20 gennaio quando è in programma una mobilitazione dei macchinisti delle Ferrovie dello Stato, con ripercussioni su Intercity, regionali e treni a lunga percorrenza.

Gli altri scioperi di gennaio 2026 nelle città italiane

Venerdì 23 gennaio 2026 è previsto uno sciopero del personale Trenitalia OMCC di S.Maria la Bruna a Napoli, con possibili disagi (dalle 9 alle 17) su alcune linee locali circoscritte al territorio.

Per giovedì 29 gennaio 2026, invece, è indetto uno sciopero per tutta la giornata il personale della Conerobus di Ancona. Infine, il 30 gennaio si fermano per 8 ore i lavoratori di Rfi - circolazione e orario area di Bologna, e per 4 ore i lavoratori delle autolinee Gallo, Giamporcaro, Sais.