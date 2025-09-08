Bali è senza dubbio una destinazione da sogno. L’Indonesia sta lavorando duramente per entrare nella classifica delle prime 10 economie mondiali - PwC stima che sarà la quarta economia più grande al mondo nel 2050 -, e Bali è all’epicentro di un fiorente boom turistico che non accenna a rallentare. Per gli investitori, questo rappresenta un’opportunità interessante e sempre più strategica.

Sebbene la corsa all’oro iniziata anni fa sia ormai finita, permangono delle prospettive potenzialmente redditizie, soprattutto per chi sa dove guardare. Il mercato si sta evolvendo e ha standard qualitativi sempre più elevati. A loro volta, gli investitori richiedono un livello più alto nella costruzione di nuovi immobili, attirando così una clientela mondiale più facoltosa. Bali si sta spostando decisamente verso un mercato di fascia alta. Con una certa attenzione anche alla sostenibilità.

Gli speculatori che operano nei mercati immobiliari continuano a costituire la spina dorsale dell’economia immobiliare di Bali. In base ai trend all’interno della domanda del mercato, l’interesse degli investitori sembra concentrarsi nelle seguenti aree: [...]