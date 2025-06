I turisti italiani costretti a pagare una multa di €6.000 al Regno Unito a causa di una nuova modifica legislativa

Tra vacanze, studio e lavoro il Regno Unito continua a essere una delle mete preferite dai viaggiatori. Di certo, a nessuno di questi fa farebbe piacere restare sorpresi da una multa salata al proprio arrivo. Ecco perché è importante aggiornarsi adeguatamente prima di partire. A causa di una nuova modifica legislativa, alcuni turisti italiani sono stati costretti a pagare una multa di quasi 6.000 euro, come d’altronde molti inglesi di ritorno dal Belpaese. Ovviamente, non si tratta di una discriminazione nei confronti dell’Italia. Il Regno Unito sta semplicemente adottando le misure che ritiene necessarie per tutelare la propria economia nazionale. Preoccupa infatti il contagio di afta epizootica, che ha registrato alcuni casi nel territorio europeo, e le conseguenze devastanti per il settore zootecnico. Ecco tutti i dettagli.

Multa fino a 6.000 euro agli italiani nel Regno Unito

Non solo gli italiani rischiano multe salatissime, ma tutti gli europei e più in generale tutti coloro che arrivano nel Regno Unito dall’Europa. In particolare, è severamente vietato portare con sé i seguenti articoli:

carne (cruda o cotta) di bovino, suino, ovino;

(cruda o cotta) di bovino, suino, ovino; prodotti a base di carne processata (salumi e similari);

prodotti lattiero caseari (latte, formaggi, yogurt, indipendentemente dal metodo di lavorazione);

(latte, formaggi, yogurt, indipendentemente dal metodo di lavorazione); prodotti contenenti gli alimenti sopraindicati.

È bene sapere che il divieto si applica indistintamente a tutti questi articoli, quindi non importa che si tratti di panini fatti in casa, prodotti confezionati o duty-free acquistati direttamente in aeroporto. Sono esclusi da questa casistica il latte in polvere per neonati e le prescrizioni mediche, purché rispettando i regolamenti di riferimento e in ogni caso le corrette modalità di trasporto in base al tipo di viaggio. Chi verrà sorpreso con questi generali alimentari rischia una multa fino a 5.000 sterline, poco meno di 6.000 euro. Secondo quanto si apprende nelle comunicazioni ufficiali del Regno Unito la sanzione pecuniaria è limitata ai casi più gravi, ma non sappiamo come avverrà la valutazione.

Presumibilmente, sarà erogata la sanzione in caso di quantità particolarmente ingenti o comportamenti scorretti, come il tentativo di eludere i controlli. Tutto ciò riguarda esclusivamente le misure di prevenzione emanate dal governo londinese per scongiurare l’epidemia di afta epizootica. Continuano perciò a valere le regole ordinarie per il trasporto di altri generi alimentari e bevande, come le sanzioni per il trasporto di articoli non consentiti o, ipotesi ancora più grave, per il tentativo di commerciare i prodotti vietati illegalmente. Se anche non si riceve la multa (e indipendentemente dalla stessa) i generi alimentari vietati saranno sequestrati e distrutti. Così le autorità vogliono evitare l’ingresso nel Paese di formaggi e carni infette.