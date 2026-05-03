Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Tungsteno, rally oltre il 200%. Le cause dietro l’impennata dei prezzi

Sergio Giraldo

3 Maggio 2026 - 09:02

Prezzi record del tungsteno con offerta dominata dalla Cina. Europa e USA restano dipendenti da forniture esterne in un mercato sempre più rigido.

Tungsteno, rally oltre il 200%. Le cause dietro l’impennata dei prezzi

Il mercato del tungsteno sta attraversando una fase di tensione marcata, con prezzi che nelle ultime settimane si sono mantenuti su livelli prossimi ai massimi storici e con una struttura degli scambi sempre più rigida.

Prezzi e quotazioni del paratungstato di ammonio

In Europa le quotazioni del paratungstato di ammonio, che è il principale materiale intermedio utilizzato per produrre il metallo, si collocano stabilmente tra circa 2.800 e 3.300 dollari per MTU (unità che equivale a 10 chilogrammi di contenuto di triossido di tungsteno). Questo implica valori nell’ordine dei 300 dollari al chilogrammo di contenuto metallico e oltre 300 mila dollari per tonnellata equivalente, con un incremento superiore al 200% rispetto all’inizio al gennaio 2026. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Cina
# Materie prime

Seguici su

FT logo

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

I post sui social media di Trump hanno trasformato il trading del petrolio, secondo Citadel

I post di Trump scuotono i mercati energetici: volatilità record, trader in (…)

21 aprile 2026

Addio Piigs. I Bifs sono i nuovi bersagli del mercato obbligazionario in Europa

Non solo inflazione: il vero problema che colpisce i mercati europei è (…)

15 aprile 2026

Le elezioni in Ungheria potrebbero sostenere il rilancio del mercato azionario in Europa

L’Ungheria è, naturalmente, un mercato piccolo, ma ci sarà un effetto di (…)

14 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 05/05/2026 È giusto aver graziato Nicole Minetti?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Tungsteno, rally oltre il 200%. Le cause dietro l'impennata dei prezzi

Materie Prime

Tungsteno, rally oltre il 200%. Le cause dietro l’impennata dei prezzi
43 milioni di tonnellate di alluminio green. La Cina è già avanti anni luce

Materie Prime

43 milioni di tonnellate di alluminio green. La Cina è già avanti anni luce

Correlato