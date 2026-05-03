Prezzi record del tungsteno con offerta dominata dalla Cina. Europa e USA restano dipendenti da forniture esterne in un mercato sempre più rigido.
Il mercato del tungsteno sta attraversando una fase di tensione marcata, con prezzi che nelle ultime settimane si sono mantenuti su livelli prossimi ai massimi storici e con una struttura degli scambi sempre più rigida.
Prezzi e quotazioni del paratungstato di ammonio
In Europa le quotazioni del paratungstato di ammonio, che è il principale materiale intermedio utilizzato per produrre il metallo, si collocano stabilmente tra circa 2.800 e 3.300 dollari per MTU (unità che equivale a 10 chilogrammi di contenuto di triossido di tungsteno). Questo implica valori nell’ordine dei 300 dollari al chilogrammo di contenuto metallico e oltre 300 mila dollari per tonnellata equivalente, con un incremento superiore al 200% rispetto all’inizio al gennaio 2026. [...]
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