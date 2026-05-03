Il mercato del tungsteno sta attraversando una fase di tensione marcata, con prezzi che nelle ultime settimane si sono mantenuti su livelli prossimi ai massimi storici e con una struttura degli scambi sempre più rigida.

Prezzi e quotazioni del paratungstato di ammonio

In Europa le quotazioni del paratungstato di ammonio, che è il principale materiale intermedio utilizzato per produrre il metallo, si collocano stabilmente tra circa 2.800 e 3.300 dollari per MTU (unità che equivale a 10 chilogrammi di contenuto di triossido di tungsteno). Questo implica valori nell’ordine dei 300 dollari al chilogrammo di contenuto metallico e oltre 300 mila dollari per tonnellata equivalente, con un incremento superiore al 200% rispetto all’inizio al gennaio 2026. [...]