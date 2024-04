Milioni di utenti utilizzano WhatsApp ogni giorno per comunicare con amici e familiari. Vorresti però dare un tocco diverso ai tuoi messaggi e scrivere con lettere colorate?

Ciò è possibile grazie ad applicazioni come Stylish Text.

Di seguito, spieghiamo passo passo come fare per scrivere colorato su WhatsApp. Ma attenzione: l’app di messaggistica istantanea di proprietà di Meta non consiglia l’uso di applicazioni di terze parti all’interno dell’app.

Come scrivere colorato su WhatsApp

Scrivere un messaggio a colori su WhatsApp è possibile, ma bisogna conoscere con esattezza il trucco per farlo. Per rendere allegra una conversazione con i propri amici, infatti, basta utilizzare un’apposita applicazione che permette di trasformare il proprio messaggio in un testo colorato e appositamente formattato.

Whatsapp è l’app di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo, grazie alle numerose funzionalità a disposizione degli utenti e all’assenza di costi. Per poterlo utilizzare, infatti, non serve alcun abbonamento ma è sufficiente usufruire di una connessione internet.

Ormai da anni su WhatsApp esiste anche una funzionalità legata alla formattazione del testo. Questa permette di scrivere parole e frasi in corsivo, in grassetto oppure sbarrate, in base ai simili posizionati dall’utente ad inizio e fine della frase: il trattino basso (_) per il corsivo, la tilde ( ) per il barrato e l’asterisco (*) per il grassetto.

La formattazione è quindi una funzionalità integrata, tuttavia non è ancora possibile personalizzare altri aspetti del testo, come il colore, direttamente sa WhatsApp. Nonostante ciò, è possibile utilizzare alcuni metodi per riuscire a scrivere colorato.

leggi anche Come scoprire se ti hanno bloccato su WhatsApp?

Il trucco per scrivere con lettere colorate su WhatsApp

Dato che WhatsApp non dispone di una scelta dei colori per il testo per quanto guarda i messaggi, per scrivere colorato è necessario affidarsi ad applicazioni esterne che contengano questa opzione. Questo tipo di app funziona in modo molto intuitivo, nella maggior parte dei casi permettendo l’accesso a una tastiera personalizzata oppure a diverse opzioni di formattazione nel menù.

Una delle più conosciute è Stylish Text, che contiene molti font personalizzati sia per quanto riguarda i numeri che per quanto riguarda le lettere, alcuni dei quali sono colorati.

Per colorare il testo con Stylish Text è necessario installare l’applicazione e avviarla, seguendo i passaggi indicati dal primo video esplicativo, normalmente sarà sufficiente concedere le autorizzazioni necessarie per consentire a Stylish Text di essere riconosciuta da WhatsApp.

Questa applicazione non presenta un metodo di scrittura personalizzata diretta, quindi non è possibile servirsene per scrivere frasi con caratteri particolari, colorati o creativi. Per questo è necessario scrivere per prima cosa il messaggio sulla chat WhatsApp desiderata, che risulterà del tutto normale.

Una volta scritto il testo desiderato è necessario selezionare una o più parole sulle quali si desidera intervenire e aspettare che si apra l’apposito menù a tendina, quello che contiene ad esempio il copia-incolla. Se l’installazione è avvenuta nel modo corretto, il menù conterrà anche la voce Stylish Text.

Cliccando su questa opzione si aprirà l’interfaccia dell’applicazione, dalla quale è possibile scegliere fra numerosi stili e molte versioni colorate. Conclusa la scelta, si potrà infine inviare il messaggio, al quale verrà applicata la personalizzazione preferita, la quale sarà visibile anche ai destinatari che non hanno Stylish Text.

In sintesi:

scarica l’ app Stylish Text

assicurati di concedere le autorizzazioni necessarie se l’app le richiede

apri WhatsApp e scrivi un messaggio in qualsiasi chat.

seleziona il messaggio e fai clic sui tre punti che visualizzano un menu con diverse opzioni.

scegli “Stylish Text”. Una volta nell’app, scopri una varietà di opzioni per testi colorati e design originali.

Seleziona il contatto o il gruppo del destinatario, quindi invia il messaggio.

Alternative a Stylish Text per scrivere colorato su WhatsApp

Una delle applicazioni più apprezzate dopo Stylish Text per scrivere messaggi colorati su WhatsApp è Blue Text. Come è evidente dal nome questa permette di scrivere il testo con caratteri blu, non sono presenti quindi altri colori.

Si tratta comunque di un’alternativa molto apprezzata, soprattutto perché si presenta come una vera e propria tastiera dalla quale scrivere in maniera rapida, senza alcun passaggio aggiuntivo.

Un’alternativa più simile a Stylish Text è invece Fancy Text, la quale ha un’offerta più ridotta riguardo ai caratteri ma include anche una selezione di adesivi da inserire per rendere più divertenti i messaggi, oltre alla possibilità di rendere il testo di varie tonalità di blu.