Trovano un giacimento di petrolio in Ue, la più grande scoperta degli ultimi 20 anni

La scoperta di un nuovo giacimento di petrolio in Europa rappresenta un evento di notevole rilevanza, soprattutto in un continente noto per la sua dipendenza energetica.

La Polonia, in particolare, ha appena ottenuto una grande vittoria nel settore dell’energia con il ritrovamento di un campo petrolifero che potrebbe cambiare il panorama energetico dell’Unione Europea.

Il giacimento, situato nel territorio polacco, è stato descritto come “la più grande scoperta di petrolio grezzo degli ultimi vent’anni” e potrebbe avere implicazioni significative per l’industria energetica europea.

La scoperta del nuovo giacimento in Europa

La scoperta è avvenuta grazie agli sforzi di Orlen, il gigante energetico polacco, che ha identificato un giacimento di petrolio grezzo nel nord-ovest della Polonia. Il campo contiene cinque volte più petrolio grezzo rispetto ai giacimenti circostanti, rendendolo di gran lunga il più grande ritrovamento negli ultimi due decenni in Polonia.

Ireneusz Fáfara, direttore di Orlen, ha sottolineato che la scoperta potrebbe produrre annualmente circa 16.500 tonnellate di petrolio, un quantitativo significativo rispetto alla produzione totale del Paese.

L’Europa è tradizionalmente un continente con una bassa produzione di petrolio e gas, il che costringe i Paesi dell’Unione Europea a dipendere pesantemente dalle importazioni per soddisfare il loro fabbisogno energetico. La scoperta in Polonia rappresenta quindi un’importante eccezione a questa regola. Sebbene il volume di petrolio estratto non possa competere con i giganteschi giacimenti del Medio Oriente o dell’America Latina, ha una notevole rilevanza nel contesto europeo dove le risorse di petrolio sono scarse.

Orlen stima che la produzione annuale di petrolio delle sue operazioni nel 2023 sarà di circa 823.000 tonnellate. L’inclusione di questo nuovo giacimento potrebbe incrementare la produzione totale della società di circa il +2%, rappresentando un aumento significativo in un mercato che ha visto poche nuove scoperte negli ultimi anni.

Quali sono le potenzialità del giacimento?

Gli ingegneri di Orlen sono ottimisti riguardo al potenziale del giacimento, suggerendo che potrebbero esserci ulteriori formazioni significative nella zona circostante. Wieslaw Prugar, responsabile del progetto, ha indicato che le esplorazioni future potrebbero rivelare ulteriori risorse, con la possibilità di scoprire fino a 500.000 tonnellate di petrolio aggiuntive nella regione.

La previsione apre la strada verso nuove opportunità per l’espansione della produzione e potrebbe contribuire a rafforzare ulteriormente la posizione della Polonia nel mercato energetico europeo.

L’impatto di questa scoperta potrebbe estendersi oltre il settore energetico. La Polonia, con una produzione di petrolio rinnovata e aumentata, potrebbe infatti ottenere una maggiore influenza economica e geopolitica nell’Unione Europea.

Inoltre, il miglioramento dell’autosufficienza energetica potrebbe ridurre la dipendenza dalle importazioni e contribuire alla sicurezza energetica del continente. Infine potrebbe anche influenzare le dinamiche dei prezzi e le politiche energetiche in tutta Europa, portando un possibile ripensamento delle strategie di approvvigionamento e sostenibilità energetica.

