«Duro colpo per Mosca», questo Paese interrompe l’importazione di petrolio russo

Sono ore di tensione per Mosca. Mentre Donald Trump ha voluto far avvicinare - minacciosamente - due sottomarini nucleari alla Russia, giunge dall’India un’altra dura notizia per il Cremlino: New Delhi ha interrotto le importazioni di petrolio russo.

Una decisione che scuote profondamente l’equilibrio energetico internazionale e segna un altro punto critico nel deterioramento delle relazioni tra la Russia e le grandi potenze mondiali. Fino a poco tempo fa, l’India era tra i maggiori acquirenti di petrolio russo, insieme alla Cina. Dopo l’embargo europeo imposto in seguito all’invasione dell’Ucraina, Mosca aveva trovato nei mercati asiatici una preziosa ancora di salvezza per le sue esportazioni energetiche.

Ora, però, anche quella certezza vacilla. La scelta di New Delhi non è isolata né casuale. Ci si potrebbe quindi interrogare su quali siano le ragioni e quali potrebbero essere le conseguenze per la Russia: di seguito tutto quello che serve sapere a riguardo.

L'India ha interrotto le importazioni di petrolio dalla Russia: ecco perché La decisione dell'India di interrompere le importazioni di petrolio dalla Russia non è frutto di tensioni bilaterali, ma di un calcolo pragmatico dettato dal timore delle sanzioni secondarie imposte dagli Stati Uniti. A partire da venerdì, Washington introdurrà nuove misure che non colpiranno direttamente i Paesi che commerciano con la Russia, ma renderanno più costoso e rischioso farlo. In particolare, le aziende indiane che continueranno a trattare con fornitori russi potrebbero subire dazi aggiuntivi o restrizioni sull'accesso al mercato statunitense. E dato che gli Stati Uniti rappresentano una destinazione fondamentale per le esportazioni indiane, in particolare per prodotti tecnologici, farmaceutici e tessili, New Delhi ha deciso di prevenire ogni rischio e preservare la stabilità economica nazionale. La mossa arriva dopo mesi di crescente pressione internazionale sull'India, spesso criticata per aver approfittato dei bassi prezzi del petrolio russo a seguito delle sanzioni occidentali. Sebbene formalmente non abbia mai violato alcun embargo, l'India aveva tratto vantaggio dalla nuova posizione negoziale, ottenendo sconti significativi sul greggio russo. Ora, però, le condizioni sono cambiate. L'India, che non vuole compromettere le sue relazioni con gli Stati Uniti, specialmente in un momento di delicati equilibri geopolitici con la Cina, ha scelto di voltare le spalle a Mosca, almeno sul fronte energetico. La decisione segna un punto di svolta che potrebbe avere effetti a lungo termine sugli assetti del mercato globale del petrolio, e che rischia di isolare ulteriormente la Russia.