Troppo caro per estrarlo, troppo costoso per comprarlo: il paradosso del petrolio

Redazione Money Premium

22 Novembre 2025 - 07:01

La dipendenza globale da energia fossile, il crollo dell’EROI, il peso del debito pubblico e la crescita della disuguaglianza indicano un’economia vicina ai suoi limiti strutturali.

Troppo caro per estrarlo, troppo costoso per comprarlo: il paradosso del petrolio

Per oltre un secolo la nostra economia ha prosperato grazie a combustibili fossili abbondanti e convenienti.

Nel 1950 l’EROI del petrolio – l’energia ottenuta rispetto a quella necessaria per estrarlo – superava 50:1. Significava che con poco sforzo si otteneva molta energia, garantendo crescita economica, salari in aumento e servizi pubblici sempre più ricchi. Oggi, invece, molti giacimenti hanno EROI attorno a 10:1 o persino inferiore: produrre petrolio costa di più, inquina di più e sostiene meno attività economiche.

Nel 2024 l’87% dell’energia mondiale proviene ancora da fonti fossili e solo il 3% da eolico e solare su base totale. Le rinnovabili crescono, ma restano dipendenti dall’intera filiera fossile per costruzione, manutenzione e infrastrutture. L’elettricità rappresenta solo il 20% dei consumi e questo lascia ai combustibili fossili un ruolo dominante nei trasporti pesanti, nella produzione di acciaio, cemento e nell’industria agricola, dove non emergono alternative credibili su larga scala. [...]

# Petrolio (CRUDE OIL)
# Crescita economica
# Crisi energetica
# Energia

