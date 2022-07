Trimestrale Facebook delude: per la prima volta i ricavi sono in calo

Meta Platforms, società madre di Facebook e Instagram, ha registrato il suo primo calo delle vendite trimestrale in assoluto, poiché le turbolenze economiche hanno causato la riduzione dei budget degli inserzionisti.

I ricavi sono stati di 28,8 miliardi di dollari nel periodo aprile-giugno, al di sotto della stima media degli analisti di 28,9 miliardi di dollari. Anche le previsioni della società per il trimestre in corso sono piuttosto deboli.

Le azioni Meta sono scivolate di oltre il 6% nel late trading.

Parlando con gli investitori, l’amministratore delegato Mark Zuckerberg ha dipinto un quadro deprimente per il resto del 2022. “Sembra che siamo entrati in una recessione economica che avrà un ampio impatto sul business della pubblicità digitale”, ha affermato.

Tutti i dettagli della trimestrale Facebook e le previsioni per il prossimo futuro.

Facebook delude: tutti i dati della trimestrale

La trimestrale non sorride a Facebook e rimarca quanto anche le big tech stiano attraversando un periodo di crisi o, comunque, di maggiore incertezza.

Meta sta vivendo enormi cambiamenti, con Mark Zuckerberg che cerca di spingere i suoi dipendenti affinché lavorino in modo più diligente per fidelizzare gli utenti, attirare i giovani e prevenire una migrazione alla popolare app TikTok di ByteDance Ltd.

Meta ha inserito più Reels - i suoi video in forma abbreviata ispirati a TikTok - nelle sue app e ha iniziato a pagare i creatori per pubblicarli. L’azienda ha anche apportato una modifica significativa agli algoritmi delle app social.

Per combattere l’incertezza, Facebook ha cercato di contenere i costi rallentando le assunzioni e concentrandosi su meno priorità, come lo sviluppo della sua strategia video in formato breve e il suo motore di raccomandazione algoritmica.

La società sta ancora investendo nel Metaverso, il mondo della realtà virtuale attraverso il quale Zuckerberg pensa che alla fine lavoreremo, faremo acquisti e comunicheremo. Tuttavia, anche in questo ambizioso progetto la spesa è rallentata e alcune idee, come un orologio che scatta foto, sono stati accantonati.

In termini numerici, la trimestrale ha evidenziato questi risultati finanziari:

utile netto: 6,69 miliardi di dollari dai 10,39 miliardi di dollari dell’anno scorso;

costi e spese totali: in aumento del 22%;

ricavi: 28,82 miliardi di dollari, in calo dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2021;

utile per azione: $2,46 contro $2,59, secondo Refinitiv;

utenti attivi giornalieri (DAU): 1,97 miliardi contro 1,96 miliardi previsti, secondo StreetAccount;

entrate medie per utente: $9,82 contro $ 9,83 previsti, secondo StreetAccount

Meta ha anche emesso una previsione deludente per il terzo trimestre, citando una “continuazione del contesto di debole domanda pubblicitaria che abbiamo vissuto durante il secondo trimestre, che riteniamo sia guidato da una più ampia incertezza macroeconomica”.

Mark Zuckerberg ha dichiarato in una telefonata con gli analisti che la società ridurrà l’organico nel prossimo anno mentre stringe la cinghia per il rallentamento economico. “Questo è un periodo che richiede maggiore intensità e mi aspetto che riusciremo a fare di più con meno risorse”, ha affermato.

Le entrate nel terzo trimestre saranno comprese tra $26 miliardi e $28,5 miliardi, in coda alla stima media degli analisti di $30,5 miliardi, secondo Refinitiv. Ciò si traduce in un calo previsto compreso tra il 2% e l′11% rispetto a un anno fa.

Non solo Facebook, le big tech soffrono

Come con molti dei suoi colleghi big tech, Meta ha affermato che anche la pressione del cambio di valuta estera ha pesato sui suoi guadagni, in particolare la debolezza dell’euro rispetto al dollaro. Senza i venti contrari della valuta, ha affermato la società, le entrate sarebbero aumentate del 3% su base annua.

Inoltre, i risultati di Facebook corrispondono a una tendenza di scarso rendimento tra i grandi attori della pubblicità online, il modello di business che è alla base di gran parte dell’economia di Internet.

Le azioni di Snap, proprietario di Snapchat, sono crollate di circa il 25% la scorsa settimana dopo che i suoi guadagni hanno mancato gli obiettivi degli analisti, affermando che gli inserzionisti stavano tagliando i budget. I ricavi pubblicitari su Twitter sono diminuiti dell’1% nel secondo trimestre, quando Wall Street si aspettava una crescita dell’11%.

Il più grande player di annunci online, il genitore di Google Alphabet, martedì ha accusato un calo della spesa pubblicitaria, dopo che i ricavi del suo sito di condivisione video YouTube sono stati inferiori alle aspettative. Le entrate complessive di Alphabet stanno crescendo al ritmo più lento degli ultimi due anni.