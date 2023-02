Treno per andare a sciare da Roma a San Candido: costi e orari

È in partenza il “treno neve”, il treno per andare a sciare da Roma a San candido. Si tratta di un treno pensato appositamente per andare a sciare in Alto Adige e di farlo in maniera comoda ed ecologica.

Questa opzione sarà possibile a partire dal 17 febbraio 2023, con un’offerta “Intercity notte” adatta per il weekend in montagna. Il treno neve è stato pensato appositamente per i turisti e gli escursionisti e per garantire loro un viaggio più breve, comodo ed ecologico rispetto all’utilizzo dell’auto. In questo modo si cerca di incoraggiare il turismo anche nelle località più difficilmente raggiungibili come l’Alto Adige.

Questo genere di treno risponde a una richiesta diretta dei viaggiatori, che vogliono sempre più offerte di viaggi ecologiche nel proprio futuro. Ecco quali sono gli orari e le partenze previste per il treno notte da Roma San Candido e quanto costa quest’offerta valida fino all’8 aprile 2023

Quanto costa il treno neve da Roma a San Candido?

A partire dal 17 febbraio 2023 avrà inizio l’offerta “treno neve” per andare a sciare. Il treno neve sarà in partenza da Roma, Verona o Trento e porterà direttamente, senza traffico in alto Adige. Il treno neve è stato pensato per essere comodo, perché si viaggia in notturna, ecologico e senza tappe aggiuntive che ne rallenterebbero il percorso.

Così parte l’offerta Trenitalia Intercity notte rinominata “treno della neve” o treno per andare a sciare. Questo prevede, con variazione del prezzo dovute al momento dell’acquisto o sconti personali accumulati, da 60 a 80 euro a persona per una cuccetta notturna da 4 posti.

Quando parte il treno neve da Roma a San Condido?

Il treno notte per andare a sciare è un treno della linea Intercity notte, quindi viaggia nelle ore notturne e permette di partire da Roma la sera e di svegliarsi in Trentino Alto Adige la mattina. Non parte tutti i giorni o a tutte le ore, infatti il treno per andare a sciare è in partenza dalla stazione di Roma Termini ed è in arrivo alla stazione di San Candido a orari e giorni precisi.

A partire da venerdì 17 febbraio e fino all’8 aprile 2023 sarà possibile usufruire dell’offerta e viaggiare comodamente in Alto Adige per il turismo invernale. Il treno partirà tutti venerdì e sabato dalla stazione di Roma Termini alle ore 22:005 e si fermerà in Alto Adige in alcune stazioni, tra queste Bolzano, Bressanone, fortezza, Brunico e Dobbiaco. Tappa finale del percorso in partenza da Roma è proprio San Candido, con orario d’arrivo previsto al mattino alle 8:30.

Sabato e domenica il treno viaggia nella direzione opposta, con partenza da San Candido sempre per un viaggio notturno (19:00) e con arrivo a Roma il mattino seguente (6 del mattino).