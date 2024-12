Traffico Natale, autostrade da bollino rosso: quando non conviene mettersi in viaggio

Traffico Natale, saranno molte le autostrade da bollino rosso visto che è stato stimato che, durante il periodo delle feste, saranno circa 18,3 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio.

Considerando l’ormai consueta stangata dei rincari a Natale dei biglietti per bus, treni e aerei, sarà ancora l’auto il mezzo più utilizzato per gli spostamenti.

Nel dettaglio soltanto nella giornata di Natale saranno oltre 7 milioni gli italiani che si sposteranno, in gran parte per passare le festività insieme ai propri cari.

Per quanto riguarda il traffico saranno di conseguenze giornate di passione, con la pioggia e la neve - già a partire da quote collinari - che potrebbero complicare la situazione viaria.

Vediamo allora quali sono le strade e autostrade da bollino rosso a Natale, per capire quali percorsi sarebbero da evitare durante le festività.

Traffico Natale, strade e autostrade da bollino rosso

Anche a causa dei rincari per quanto riguarda i mezzi di trasporto alternativi, gli italiani si sposteranno soprattutto in auto durante il periodo di Natale.

Stando a quanto riferito dall’Anas, per quanto riguarda il traffico i “maggiori incrementi sono attesi al Centro, al Sud e in Sicilia, arrivando a toccare rispettivamente il +12%, +14% e il +15%”.

Ecco nel dettaglio quali sono le autostrade da bollino rosso a Natale stando alle previsioni del traffico.

A1 Milano-Napoli

A14 Bologna-Taranto

A4 Torino-Trieste

A22 del Brennero

Per cercare di alleggerire il traffico, ricordiamo che durante le giornate del 23, 24, 25 e 26 dicembre 2024, in autostrada scatterà il divieto di circolazione dei mezzi pesanti.

Quando mettersi in viaggio a Natale

Durante il periodo delle festività di Natale 2024, i giorni indicati rossi per quanto riguarda il traffico sono quelli di sabato 28 e domenica 29 dicembre.

In questi giorni il traffico dovrebbe essere più sostenuto su tutte la rete viaria con milioni di automobili in viaggio, con gli orari centrali che sarebbero da evitare.

La cosa migliore da fare quando ci si sposta con l’auto è sempre quello di controllare - sul sito dell’Anas o di Autostrade - la situazione del traffico in tempo reale, così da avere sempre bene in mente quale sia il percorso migliore da fare.

I consigli di viabilità per le festività di Natale

Che sia per raggiungere i propri parenti o per una vacanza, le strade durante le festività possono essere non solo fonte di disagio in quanto da bollino rosso, ma anche pericolose. Per questo Viabilità Italia in una nota ha ricordato il necessario comportamento di guida prudente in questi contesti.

Non solo nei luoghi dove è obbligatorio circolare con pneumatici invernali, ma anche per tutte quelle norme di comportamento stradale che durante le festività diventano più difficili da seguire, come per esempio non mettersi alla guida in caso di alterazione.