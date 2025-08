È tempo di vacanze per gran parte degli italiani, ai quali tuttavia consigliamo, prima di mettersi in viaggio tra lunedì 4 e domenica 10 agosto 2025, di informarsi sulla situazione riguardante la viabilità.

D’altronde, la settimana in arrivo sarà segnata da nuove installazioni di autovelox, cantieri attivi su autostrade e statali, con possibili deviazioni, e da giornate da bollino rosso (e nero) per il traffico, in particolare lungo le direttrici verso il mare e le più famose mete di villeggiatura.

Pertanto, per viaggiare sicuri e senza sorprese è importante consultare in anticipo le previsioni del traffico. A tal proposito, in questo articolo trovi tutto quello che ti serve sapere prima di partire, dalla mappa aggiornata degli autovelox ai canali ufficiali per consultare i lavori in corso lungo il tragitto, senza dimenticare ovviamente le informazioni sul bollettino del traffico per la settimana appena iniziata.

Dove si trovano gli autovelox questa settimana Come anticipato, tra i fattori a cui fare attenzione in vista della partenza programmata per questa settimana ci sono i controlli elettronici della velocità. La buona notizia è che sapere dove si trovano gli autovelox in Italia è possibile: la Polizia Stradale, come ogni settimana, ha infatti pubblicato l’elenco aggiornato delle postazioni attive. Le rilevazioni toccheranno molte delle principali arterie autostradali e statali italiane, specialmente quelle verso il mare o i luoghi di villeggiatura. Sono previsti controlli anche su strade extraurbane e provinciali, con particolare attenzione ai tratti notoriamente soggetti a incidenti o alta velocità. Ecco la mappa aggiornata a seconda della regione in cui si viaggia. Regione Elenco postazioni autovelox dal 4 al 10 agosto Abruzzo Basilicata Non disponibile Calabria Non disponibile Campania Emilia Romagna Friuli Lazio Non disponibile Liguria Lombardia Marche Molise Non previsti Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Umbria Valle d’Aosta Veneto Non disponibile Questa, invece, la mappa sulle postazioni fisse in autostrada e sulla viabilità ordinaria.

Cantieri e lavori in autostrada: dove si rischiano rallentamenti Nonostante siamo nel pieno della stagione estiva, su diversi tratti della rete autostradale italiana saranno interessati da lavori di manutenzione e cantieri attivi, con possibili conseguenze sulla circolazione. Per questo motivo, chi si mette in viaggio tra il 4 e il 10 agosto deve considerare la presenza di interventi programmati che comportano restringimenti di carreggiata, riduzione della velocità consentita, o chiusure temporanee di svincoli e corsie di marcia. Le direttrici più esposte a disagi sono quelle percorse dai flussi turistici principali, in particolare le tratte verso il Sud, le zone costiere e i valichi alpini. Anche nelle ore notturne, in cui solitamente il traffico è più scorrevole, sono previsti lavori in galleria e manutenzioni straordinarie che potrebbero rallentare la marcia o imporre deviazioni. Alcuni tratti vedranno l’attivazione di cantieri mobili, spesso impiegati per il rifacimento del manto stradale, che comportano rallentamenti improvvisi, soprattutto nelle prime ore del mattino. Anche in questo caso è comunque opportuno informarsi tramite i canali ufficiali. Autostrade per l’Italia ha pubblicato l’elenco completo degli interventi in programma, che possono essere consultati sul sito ufficiale, aggiornato quotidianamente con orari e tratte coinvolte. Consigliamo quindi di pianificare con cura il proprio itinerario, valutando orari alternativi e possibili percorsi secondari, specialmente nei giorni da bollino rosso previsti nel weekend.