Trading Dax: Analisi e Livelli Operativi – 27 Aprile 2023

Articolo prodotto in collaborazione con Scuola di Trading - Sul mercato azionario troviamo una situazione che risulta essere estenuante per chi cerca direzionalità, ossia per coloro che cercano allunghi ribassisti o allunghi rialzisti di forte entità.

Questa caratteristica la troviamo su tutti i mercati azionari globali che in questo momento stanno palesemente attendendo la prossima riunione di politica monetaria della Fed in programma per il 3 maggio, giorno in cui vedremo ciò che Powell avrà da dire circa la forte diminuzione dell’inflazione che stiamo vedendo, ma soprattutto ciò che avrà da dire in merito la politica dei tassi di interesse che al momento vedono ancora un rialzo dello 0,25% ma che potrebbe vedere ragionevolmente uno stop dei rialzi da dalla prossima riunione. [...]