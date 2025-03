4 motivi dietro al successo di TikTok

TitkTok è il social del momento. Da qualche anno, ormai, la piattaforma cinese sta attraversando un boom di iscrizioni tanto da aver tagliato il traguardo di più di un miliardo e mezzo di utenti totali, un numero a dir poco incredibile.

Molti di questi, poi, sembrano averne sviluppato una sorta di dipendenza, diffusa a tal punto da aver spinto la stessa società a inserire, seppur a livello opzionale, delle limitazioni sul tempo di utilizzo.

Ma cosa c’è alla base di tutto questo coinvolgimento? Analizziamo i 4 motivi e le principali ragioni (psicologiche e sociali) alla base del successo stellare di TikTok.

1) Il bias di conferma e la personalizzazione dell’algoritmo

Avrete sicuramente notato come TikTok, scorrendo nel feed, non mostri semplicemente una serie di video casuali, ma tenda ad adattarli ai gusti e alle preferenze dell’utente in base alle sue interazioni e ai contenuti visualizzati più di recente. L’algoritmo, quindi, lavora su delle esigenze molto specifiche e apporta dei cambiamenti rapidi e frequenti.

Questa strategia è tremendamente efficace e sfrutta un meccanismo psicologico ben noto agli studiosi di comunicazione sui social media: il bias di conferma.

Quest’ultimo è un limite cognitivo che agisce in maniera inconsapevole e automatica, spingendo le persone a cercare e, in questo caso, interagire maggiormente con i contenuti che confermano le nostre opinioni, preferenze e interessi.

TikTok sfrutta proprio questa dinamica, adottando una strategia ormai di tendenza su tutti i principali social media e piattaforme di streaming. L’algoritmo analizza, quindi, il nostro comportamento online in maniera minuziosa e ci suggerisce, di conseguenza, i contenuti più adatti ai nostri gusti (che conosce molto bene).

È proprio questa personalizzazione estrema dell’esperienza utente che mantiene vivo un interesse costante e a fa risultare il social media cinese un’applicazione adatta a molteplici target.

Quindi, detto in termini più chiari ma senza risparmiarci, però, un gioco di parole: TikTok ti piace perché sa ciò che ti piace.