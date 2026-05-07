Una tratta attiva fino a 10 anni fa che ritorna in vita proprio oggi. Da Praga a Copenaghen, passando per Berlino, è attivo da maggio 2026 un autentico treno dei sogni, in grado di “unire i puntini” su un’asse tra le più amate dai viaggiatori. E sarà anche low cost, se prenotato con anticipo, considerando che alcuni biglietti per l’estate imminente partono da meno di 70 euro.

Un’occasione in più per chi progetta un interrail in Europa, ma anche un’opportunità di viaggio diversa, più sostenibile e completa per chi vuole sperimentare qualcosa di diverso. Senza dimenticare che, di base, ci sono anche tanti passeggeri che torneranno a utilizzarla anche per motivi pratici, come gli spostamenti di lavoro. D’altronde, stiamo parlando sì di un treno ad alta velocità ma che prevede comunque diverse fermate in tante città strategiche tra la Germania settentrionale, la Cechia e, appunto, la Danimarca.

E allora scopriamo questa nuova via fortemente voluta dall’Europa, che fa parte di un ampio piano di mobilità sostenibile su rotaia che, nei prossimi mesi, riguarderà anche l’Italia. Per fare sempre a meno dell’aereo anche - e soprattutto - per i viaggi continentali.

Praga-Berlino-Copenaghen e non solo: alla scoperta del nuovo treno che tutti vogliono provare

Per oltre dieci anni è rimasto uno di quei collegamenti ferroviari che sembravano appartenere a un’altra epoca. Ora, invece, il diretto Praga-Copenaghen è tornato davvero. Dal 1° maggio 2026, infatti, è operativo il nuovo collegamento internazionale che unisce Repubblica Ceca, Germania e Danimarca senza cambi, attraversando alcune delle città più importanti del Centro-Nord Europa.

La linea è gestita congiuntamente da ČD, Deutsche Bahn e DSB ed è stata riattivata dopo i lavori di ammodernamento sulla tratta Berlino-Amburgo. In totale sono previsti due collegamenti giornalieri tutto l’anno, con partenze da Praga alle 6:30 e alle 10:30, mentre durante l’estate si aggiunge anche una corsa pomeridiana alle 16:30.

Il viaggio completo collega tre capitali europee e attraversa città strategiche (e bellissime) come Dresda, Berlino (ovviamente), Amburgo, Schleswig, Odense e Ringsted fino all’arrivo alla stazione centrale di Copenaghen. La percorrenza complessiva è di circa 11 ore, con convogli ComfortJet capaci di raggiungere i 230 km/h.

Ed è proprio il treno uno degli aspetti più interessanti dell’iniziativa. I nuovi ComfortJet possono trasportare fino a 555 passeggeri e sono progettati per le lunghe percorrenze internazionali: a bordo sono presenti ristorante, Wi-Fi potenziato, prese individuali, spazi per biciclette, aree family con mini cinema per bambini e accessibilità completa per i passeggeri con mobilità ridotta.

In sostanza, l’obiettivo del progetto è offrire una vera alternativa ai voli europei a corto raggio, puntando su comfort, continuità del viaggio e sostenibilità. Tematiche sempre più importanti per l’uomo e per l’ambiente e che fanno breccia in un certo tipo di turismo in crescita.

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Prezzi accessibili, fermate intermedie e disponibilità di orari

Il dettaglio che sta attirando maggiormente l’attenzione dei viaggiatori europei riguarda però il prezzo. Prenotando in anticipo, alcuni biglietti diretti da Praga a Copenaghen partono da circa 70 euro (simulazione per agosto-settembre), mentre altre soluzioni disponibili nelle prime settimane oscillano intorno agli 89,99 euro.

Una cifra considerata competitiva se rapportata alla distanza: oltre 1.200 chilometri attraversando tre Paesi europei. Anche perché il confronto con l’Italia è più vicino di quanto sembri. Un Roma-Milano in alta velocità con Frecciarossa o Italo ha infatti un costo medio che si aggira tra 50 e 70 euro per prenotazioni standard, ma nei periodi di alta domanda o last minute può facilmente superare 100-150 euro, pur coprendo meno della metà della distanza rispetto alla nuova tratta europea.

La nuova linea rientra inoltre tra i 10 progetti pilota sostenuti dalla Commissione Europea per rafforzare i collegamenti ferroviari internazionali e ridurre progressivamente la dipendenza dagli aerei sulle tratte continentali. Non è infatti un caso isolato. Negli ultimi mesi è stata inaugurata anche la nuova Berlino-Parigi sviluppata da DB e SNCF, mentre entro fine 2026 arriverà pure il collegamento Monaco-Milano-Roma, destinato a coinvolgere direttamente anche l’Italia nella nuova rete ferroviaria europea ad alta percorrenza.