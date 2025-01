Ticket pronto soccorso, quanto e quando si paga?

Zuckerberg come Musk. Il vero motivo per cui Meta dice addio al fact checking

In alcuni casi andare al Pronto soccorso potrebbe richiedere il pagamento di un ticket che, però, non è richiesto a tutti. Approfittare del servizio del Pronto Soccorso quando non ce n’è bisogno prevede che si paghi un ticket il cui costo varia da Regione a Regione.

Molti pensano che i servizi di Pronto Soccorso offerti dagli ospedali siano gratuiti, ma quanto costa farsi curare quandi si è classificati come codice bianco? Il Pronto Soccorso non è sempre gratuito, l’erogazione delle prestazioni sono rese gratuitamente sempre, a patto che siano identificate con codice:

verde;

azzurro;

arancione;

rosso.

Se alla dimissione dal Pronto soccorso, però, il paziente è classificato come codice bianco è richiesto il pagamento di un ticket che varia in base al presidio ospedaliero e alla Regione.

Andiamo ad approfondire questo aspetto e vediamo chi deve pagare il ticket, chi non lo paga e chi è esentato anche quando dovrebbe sostenere il costo.

Perché il Pronto soccorso in codice bianco si paga?

Il codice bianco, solitamente, viene applicato a tutte quelle prestazioni sanitarie che non sono considerate urgenti e che potrebbero essere risolte anche dal Medico di famiglia o dalla Guardia Medica. Infatti chi si presenta al Pronto soccorso in codice bianco viene sempre visitato dopo tutti gli altri codici, perché considerato meno grave. In questi casi l’attesa potrebbe prolungarsi anche per diverse ore prima che il personale sanitario si liberi delle diverse urgenze (che entrano prima del codice bianco anche se sono arrivate dopo)

Il Ticket per il Pronto Soccorso in codice bianco, di fatto, è stato introdotto per scoraggiare dall’utilizzo del servizio per cose meno gravi e per eliminare le code che, di solito, si formano in sala d’aspetto, ma anche per dare la precedenza a chi ha veramente un’urgenza.

Quanto costa il ticket del Pronto Soccorso?

Le varie Regioni applicano un ticket Pronto soccorso per le prestazioni in codice bianco che di media è pari a 25 euro, ma se durante la permanenza in Pronto Soccorso vengono effettuati degli esami diagnostici l’importo può arrivare anche a 50 euro.

Da tenere conto che il colore di priorità effettivo viene attribuito solo alla fine dei controlli, quando il paziente esce dalla triage. Se il codice bianco è confermato all’uscita e il paziente non ha diritto a esenzioni è costretto a pagare il ticket.

Esenzione dal ticket Pronto Soccorso

Ci sono casi di esenzione anche per il pagamento del ticket in codice bianco e riguardano:

cittadini con età inferiore a 14 anni;

cittadini con età superiore ai 65 anni;

tutte le altre categorie esenti per le prestazioni ambulatoriali previste dal presidio ospedaliero e dalla Regione.

Come varia il Ticket Pronto Soccorso in base alla Regione?

Abbiamo affermato che in media il costo per un codice bianco è di 25 euro, ma va sottolineato che l’importo varia in base alla Regione. Quanto si paga in base a dove si risiede? Scopriamolo:

in Piemonte il ticket è di 27 euro;

in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata e Valle d’Aosta si paga 25 euro;

in Liguria e in Abruzzo il ticket è sempre di 25 euro, ma può aumentare a 36.15 euro in caso di esami diagnostici aggiuntivi;

nella provincia autonoma di Trento il pagamento varia da 25 a 75 euro, nel caso ci siano esami diagnostici;

a Bolzano si paga 25 euro e 12,50 euro per i figli a carico;

in Toscana si può arrivare a pagare un massimo di 50 euro e l’importo varia in base al reddito;

nelle Marche è di 25 euro ma sono compresi anche eventuali esami e la valutazione clinica;

in Calabria il ticket è di 25 euro ma può arrivare a 45 euro se ci sono prestazioni specialistiche;

in Sardegna si paga 25 euro il codice bianco e 15 per quello verde.

Un discorso a parte va fatto per l’Emilia Romagna che ha avviato un progetto molto innovativo per affrontare l’emergenza e l’urgenza. Oltre i Pronto Soccorso tradizionali sono stati previsti in ogni provincia della Regione i Cau, Centri di assistenza urgenza in cui dirottare per la cura tutti i cittadini che presentano problemi urgenti, ma non gravi.