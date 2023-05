Tfa sostegno 2023 VIII ciclo: date prove e posti nel decreto

Il decreto per il Tfa sostegno 2023 VIII ciclo con le indicazioni sulle date delle prove e i posti disponibili è stato firmato dalla ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini e pubblicato sul sito ministeriale.

Le prove per l’VIII ciclo del Tfa, il tirocinio formativo attivo da svolgere presso le università italiane per diventare insegnanti di sostegno, si terranno a luglio o almeno questo è quanto previsto per la preselettiva per tutti gli ordini e gradi di istruzione.

Non è chiaro al momento, per i fortunati che riusciranno a superare la preselettiva a luglio, dopo quanto tempo si terranno le ulteriori prove scritte e l’orale.

I posti per il Tfa sostegno 2023 sono 29.061 ripartiti presso le varie università italiane che gestiranno selezioni e corsi di formazione.

Alcuni insegnanti non dovranno sostenere, e questa è una novità dell’VIII ciclo, la preselettiva di luglio comune a tutte le università di Italia dal momento che per loro è prevista la riserva della quota del 35% dei posti a patto che abbiano almeno 36 mesi di servizio sul sostegno didattico negli ultimi cinque anni.

Vediamo allora cosa prevede il decreto per il Tfa sostegno VIII ciclo in merito a prove, date e posti ripartiti tra i vari atenei italiani.

Tfa sostegno 2023 VIII ciclo: date prove nel decreto

Con il decreto ministeriale n. 694 del 30 maggio 2023 “Autorizzazione dei posti per l’attivazione dell’VIII ciclo del corso di specializzazione sul sostegno didattico” abbiamo le prime date delle prove preselettive per infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. La preselettiva, che serve a fare una prima scrematura dei candidati, si terrà a luglio e nel dettaglio:

4 luglio 2023 prove scuola dell’infanzia;

prove scuola dell’infanzia; 5 luglio 2023 prove scuola primaria;

prove scuola primaria; 6 luglio 2023 prove scuola secondaria I grado;

prove scuola secondaria I grado; 7 luglio 2023 prove scuola secondaria II grado.

Gli atenei italiani che attiveranno i corsi dovranno pubblicare i singoli bandi con i posti disponibili, modalità di invio della domanda corredata dalla quota di partecipazione e le varie scadenze.

Saranno sempre i singoli atenei a stabilire le successive date della prova scritta e della prova orale. Se si guarda allo scorso anno tra la preselettiva e la prova scritta del Tfa sostegno potrebbero passare da una settimana a un mese ed è molto plausibile che per il 2023 la seconda fase si possa avviare già a fine luglio.

Accanto al decreto del 30 maggio, il Mur ha anche pubblicato il decreto interministeriale n. 691 del 29 maggio 2023 che disciplina la quota di riserva per gli insegnanti con 3 anni di servizio sul sostegno e l’accesso diretto alla prova scritta senza dover svolgere la preselettiva.

Il decreto stabilisce che a coloro che hanno 36 mesi di servizio negli ultimi 5 anni svolti sul sostegno è riservato il 35% della quota dei posti disponibili. Coloro che rientreranno nei posti riservati saranno presumibilmente individuati al termine del percorso di selezione con la graduatoria finale.

Tfa sostegno 2023 VIII ciclo: i posti nel decreto

I posti per il Tfa sostegno 2023 VIII ciclo sono 29.061 ripartiti tra le varie università italiane che attivano i corsi di specializzazione e per i diversi ordini e gradi di istruzione.

Il Mur rende nota la distribuzione dei posti per i vari atenei con l’allegato A al decreto ministeriale n. 694. Tra le regioni che offrono maggiori opportunità per numero di posti totali disponibili dall’infanzia alla secondaria di secondo grado troviamo la Campania:

2.160 all’Università Suor Orsola Benincasa;

1.380 posti presso l'Università di Salerno.

Tra le altre anche la regione Lazio con 6.920 posti e 5.000 in Sicilia. Ovviamente i posti sono distribuiti tra i vari atenei e la selezione non è regionale. Ciascun candidato al Tfa sostegno VIII ciclo, infatti, può scegliere un solo ateneo per lo stesso ordine e grado di istruzione dal momento che la preselettiva è nazionale e avviene ovunque nelle stesse date.

Per maggiori dettagli sulla ripartizione dei posti del Tfa sostegno 2023 rimandiamo all’allegato A che riportiamo di seguito.