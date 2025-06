Tesla affronta una nuova sfida, Musk fa scappare un altro dirigente

Elon Musk ha recentemente preso le distanze dal mondo politico, dicendo addio al Doge (il dipartimento per l’efficienza governativa degli Stati Uniti) e marcando una chiara divisione d’opinione con Donald Trump. L’imprenditore, dopo questa breve parentesi politica che gli ha procurato più svantaggi che benefici, potrà ora dedicarsi completamente alle sue aziende.

Tra le sue aziende, Tesla ha affrontato un inizio 2025 particolarmente difficile. Le vendite di auto elettriche hanno registrato un netto calo, soprattutto in Europa. Inoltre, Tesla ha dovuto fare i conti con diversi attentati in giro per il mondo, con vetture incendiate da ignoti, probabilmente per ritorsione contro il suo fondatore e la sua scelta di appoggiare la candidatura di Donald Trump.

Musk dovrà ora gestire anche un addio eccellente. Negli ultimi tempi, Tesla ha ampliato i suoi orizzonti, spostando l’attenzione verso nuovi settori tecnologici e spingendo i suoi dirigenti a ribadire agli investitori che è più di una semplice casa automobilistica. Particolare rilevanza ha assunto il programma Optimus, la divisione di Tesla dedicata allo sviluppo di tecnologia robotica umanoide. Questa è la nuova sfida lanciata da Elon Musk, convinto che in futuro gli umani saranno in inferiorità numerica rispetto ai robot. L’imprenditore ha definito l’invenzione della sua azienda come «il robot umanoide più sofisticato sulla Terra».