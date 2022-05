Terza guerra mondiale: la terribile profezia di George Soros

In questi giorni nella cittadina svizzera di Davos si sta tenendo il Forum economico mondiale che è tornato dopo due anni di stop causa pandemia. I personaggi più influenti dell’economia, della politica, della finanza e degli affari si stanno riunendo per discutere del quadro attuale e futuro del nostro pianeta.

Tema centrale ovviamente la guerra in Ucraina con tutte le ripercussioni che sta portando e porterà sia da un punto di vista economico che umanitario. A tal fine sta facendo molto discutere la profezia lanciata da George Soros, imprenditore e filantropo ungherese, che ha aperto allo scenario peggiore per il conflitto in Ucraina se Vladimir Putin non venisse fermato.

Una provocazione, un modo per mettere in guardia l’intero pienata sugli effetti di questa guerra che rischia di durare a lungo. Ecco cosa ha detto.

George Soros e la profezia sulla terza guerra mondiale

Intervenuto a margine del Forum economico mondiale di Davos, George Soros durante un incontro con i giornalisti ha parlato dello scenario attuale ma soprattutto futuro per quanto riguarda il nostro pianeta. E Soros non la vede nel migliore dei modi. L’esperto di finanza ha detto che con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia «il corso della storia è cambiato radicalmente scuotendo l’Europa in profondità».

Per Soros l’operazione speciale portata avanti da Putin in Ucraina potrebbe aver gettato le basi per lo scoppio della terza guerra mondiale «e la nostra civiltà potrebbe non sopravvivere» - ha detto riferendosi probabilmente all’utilizzo di testate nucleari che rappresentano di sicuro un pericolo.

Il mondo starebbe per affrontare una depressione globale con una conseguente crisi della catena di approvvigionamento. che avrà come conseguenza uno choc sistemico. Soros si è detto convinto che Putin abbia riconosciuto di aver sbagliato ad invadere l’Ucraina ma che a questo punto è difficile che possa fare un passo indietro perché dovrebbe essere lui ad iniziare i negoziati ma non lo farà perché significherebbe dimettersi.

L’imprenditore ha le idee chiare e si è detto convinto che ci sia un solo modo per preservare la nostra civiltà, ovvero «sconfiggere il presidente Vladimir Putin il prima possibile» ed è soddisfatto della cooperazione dei paesi occidentali per far fronte all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia.

Soros non le ha mandate a dire nemmeno al presidente cinese Xi Jinping definendo lui e Putin «due dittatori» guidati da un’alleanza senza limiti e che governano con l’intimidazione.

La lettera di Soros a Mario Draghi

Soros ha anche inviato una lettera al premier italiano Mario Draghi ritenendolo l’uomo giusto per portare avanti con successo il progetto di un’Europa federale. Secondo l’imprenditore Draghi è l’unico leader europeo con iniziativa, immaginazione e alta reputazione in grado di gestire il braccio di ferro con Mosca, a partire dalla questione del gas russo.

Gestendo i gasdotti secondo Soros l’Europa ha una posizione di forza rispetto alla Russia. Putin chiudendo il gas e mettendolo a riserva sta commettendo un errore che l’Europa può sfruttare. «La posizione negoziale di Putin non è forte come sembra e come Putin finge che sia: si stima che per luglio i depositi russi saranno al massimo, e l’Europa è il solo mercato di sbocco russo» - ha detto.

A quel punto l’Europa deve rendersi il più in fretta possibile indipendente dal gas russo per costringere Putin a riaprire i rubinetti. Ed è in quel caso che i paesi occidentali possono mettere in pratica tutto il loro potere negoziale imponendo una pesante tassa sull’importazione del gas in modo che il prezzo non scenda e permettendo così un cospicuo guadagno da usare per sostenere i poveri e investirli in energia verde.