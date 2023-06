Tensioni USA-Cina danneggiano entrambi: gli effetti della guerra commerciale

Martedì scorso, un aereo da ricognizione americano che sorvolava il Mar Cinese Meridionale è stato ingaggiato in modo aggressivo da un caccia cinese. Qualche mese fa, la stampa occidentale ha riportato la storia del «pallone cinese» che ha sorvolato gli Stati Uniti continentali prima di essere abbattuto dall’aeronautica americana.

Le due maggiori economie del mondo continuano a darsi colpi l’una contro l’altra, intensificando tensioni che non si vedevano dalla fine della Guerra Fredda. Gli Stati Uniti e la Cina sono i maggiori rivali del mondo, con il dragone asiatico che cerca di superare il leader della NATO come egemone globale.

Commercio e scambi tra Cina e Stati Uniti riflettono il loro freddo rapporto diplomatico, con evidenti danni economici.

La guerra commerciale dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non è mai veramente finita. In effetti, il presidente Joe Biden ha inasprito le restrizioni in molti settori tecnologici e commerciali. Ad esempio, nel 2021 Biden ha approvato un disegno di legge che vieta ai progettisti di chip statunitensi (tra cui NVIDIA) di condividere segreti industriali con aziende basate in Cina.

Gli Stati Uniti diffidano delle politiche di raccolta dei dati delle società cinesi, ad esempio reprimendo di recente il social media TikTok.

Dall’altra parte del Pacifico, il governo cinese è protezionista quanto quello americano. Più gli imprenditori tecnologici cinesi desiderano cooperare con le aziende statunitensi, più il PCC (Partito Comunista Cinese) si chiude in se stesso.

«Ci sentiamo molto come il ripieno inserito nel mezzo di un biscotto», ha detto un imprenditore cinese intervistato da Reuters. La soluzione per molte di queste aziende è lasciare la Cina. Sempre più imprenditori cercano la cittadinanza o la residenza permanente in paesi allineati con l’Occidente o addirittura negli Stati Uniti, ha rilevato Reuters.

Desideri nell’alta sfera

Ma non sono solo i piccoli imprenditori a desiderare un’ulteriore cooperazione tra Stati Uniti e Cina.

Martedì, il CEO di Tesla Elon Musk è atterrato a Pechino puntando alla «gallina dalle uova d’oro» del mercato automobilistico cinese. La più grande fabbrica di Tesla si trova ormai a Shanghai e la Cina è il secondo mercato più importante dell’azienda dopo gli Stati Uniti.

Mercoledì, il CEO di JP Morgan Jamie Dimon ha dichiarato: «Non risolveremo queste cose se te ne stai seduto dall’altra parte del Pacifico a urlarti addosso, vorrei vedere più cooperazione.» Qualche anno fa, Dimon ha causato polemiche affermando che JP Morgan sarebbe sopravvissuto al PCC, una dichiarazione per la quale dimostra «pentimento».

Ma con l’aumento delle tensioni geopolitiche attorno Taiwan, così come la guerra in Ucraina che divide nuovamente il mondo in due blocchi opposti, è improbabile che Stati Uniti e Cina tornino ai precedenti livelli di cooperazione.

Una svolta pericolosa degli eventi. Come dice il vecchio proverbio: «Se attraverso un confine non passano le merci, passano cannoni».

Articolo pubblicato su Money.it edizione internazionale il 2023-05-31 16:19:30. Titolo originale: US-China tensions are hurting both countries’ businesses: the trade war effects