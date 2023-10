Tempesta in arrivo sui mercati con questi 5 eventi. Cosa sta per accadere

Mercati in piena turbolenza, con 5 eventi chiave che la prossima settimana possono ancora innescare volatilità.

Tra guerre in corso, incertezza geopolitica, banche centrali chiamate a decidere come equilibrare lotta all’inflazione e rischio recessione, asset che crollano e investitori impauriti, le Borse mondiali stanno vivendo giorni complessi e di confusione.

La settimana dal 30 ottobre al 5 novembre potrebbe essere di nuovo difficile, con 5 eventi economici e finanziari di rilevanza globale. Cosa sta per accadere?

1. Si riunisce la Federal Reserve

Mercoledì 1 novembre il mercato azionario statunitense rivolgerà la sua massima attenzione alla riunione di politica monetaria della Fed, con gli investitori ansiosi di ascoltare le opinioni dei politici sullo stato dell’economia e sulle prospettive dei tassi di interesse.

I futures legati al tasso di riferimento principale mostrano che la maggior parte dei trader non si aspetta che la Fed aumenti i costi di finanziamento, anche se alcuni credono che un altro rialzo potrebbe arrivare quando la banca centrale si riunirà di nuovo a dicembre.

I segnali che i politici intendono ancora mantenere i tassi intorno ai livelli attuali fino al prossimo anno potrebbero rafforzare le scommesse su un ulteriore rialzo dei rendimenti del Tesoro, la cui salita ai livelli più alti in più di 15 anni ha contribuito a una forte svendita dell’S&P500.

L’indice è sceso di oltre il 10% da quando ha toccato il massimo dell’anno a fine luglio, anche se è ancora in rialzo di quasi l’8% su base annua.

2. Bank of Japan sotto i riflettori

Nel corso della riunione politica della prossima settimana, la Banca del Giappone dovrà affrontare crescenti pressioni affinché si allontani ulteriormente dal suo controverso controllo sui rendimenti obbligazionari, in un contesto di rendimenti obbligazionari globali in rialzo e inflazione persistente.

Un’impennata dei rendimenti dei titoli del Tesoro Usa ha spinto al rialzo il rendimento dei titoli di stato giapponesi (JGB) a 10 anni vicino al limite massimo dell’1% fissato dalla BOJ solo tre mesi fa, mettendo alla prova la determinazione della banca di prevenire un’eccessiva impennata dei costi di finanziamento guidata dal mercato.

Si prevede che la BOJ mantenga il suo obiettivo di tasso a breve termine al -0,1% e quello per il rendimento del JGB a 10 anni intorno allo 0% fissato dalla sua politica di controllo della curva dei rendimenti (YCC).

Vari fattori complicano i tempi di un’uscita della BOJ dalla sua politica di controllo e di tassi negativi, che rimane un comportamento anomalo tra le banche centrali globali che hanno per lo più alzato i tassi in modo aggressivo per combattere l’impennata dell’inflazione.

C’è da considerare che, se da un lato l’aumento dei tassi giapponesi potrebbe arginare il calo dello yen, dall’altro potrebbe portare a un aumento dei tassi ipotecari e dei costi di finanziamento per le imprese più piccole che lottano per emergere dalla pandemia.

Le recenti mosse per allentare il controllo sui rendimenti hanno ravvivato anche l’interesse per questa asset class, suscitando il timore che gli investitori giapponesi possano iniziare a liquidare gli investimenti all’estero se i rendimenti fossero più competitivi nei loro mercati nazionali. Ciò potrebbe essere potenzialmente un terremoto per i mercati finanziari globali.

3. Crisi inglese?

La Banca d’Inghilterra si riunisce il 2 novembre per il penultimo incontro del 2023.

Prima della prima riunione dell’MPC del 2023, l’inflazione era al 10,1%, il Pil mostrava una crescita dell’1% su base annua e i tassi di interesse erano al 3,5%. Oggi, la crescita su base annua si è dimezzata, i tassi sono al 5,25% e l’inflazione è ancora elevata al 6,7%, ben al di sopra del 4,3% nella zona euro e del 3,7% negli Stati Uniti.

La BoE, come le altre banche centrali, vorrà trasmettere il messaggio che i tassi non scenderanno presto. In questo momento, i mercati sono abbastanza sicuri di almeno uno, se non due, tagli l’anno prossimo.

4. Apple alla prova dei conti

Prosegue la stagione degli utili con i risultati dei giganti tech in evidenza, finora non completamente brillanti.

Apple sarà protagonista di un’altra settimana intensa di utili aziendali statunitensi, con il produttore di iPhone che riferirà giovedì 2 novembre i suoi conti.

Le azioni di Apple, la più grande azienda per valore di mercato, hanno contribuito a spingere gli indici azionari al rialzo quest’anno insieme alle azioni di altre società tecnologiche e in crescita statunitensi a grande capitalizzazione. Ma il titolo ha registrato un brusco arretramento dalla fine di luglio, quando l’indice S&P 500 ha toccato il suo massimo per il 2023.

I risultati già forniti dalle megacap hanno suscitato reazioni contrastanti, con le azioni di Alphabet e Tesla in crollo dopo i rispettivi resoconti.

Le abitudini di spesa dei consumatori saranno in mostra anche con altre società che riferiranno tra cui McDonald’s lunedì, Caterpillar e Pfizer martedì, Mondelez mercoledì e Starbucks ed Eli Lilly giovedì.

In un momento così incerto per la crescita, anche negli Usa che appaiono resilienti, le trimestrali stanno diventando di cruciale rilevanza per offrire un’indicazione su come sarà il prossimo futuro.

5. Bitcoin, quanto può durare l’euforia?

Bitcoin ha avuto un andamento eccezionale di recente, con i trader entusiasti della possibilità che la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti potesse approvare una richiesta per un ETF.

All’inizio di questo mese, Bitcoin ha registrato un forte balzo in seguito a una falsa notizia secondo cui la richiesta di ETF di BlackRock era stata approvata. La scorsa settimana, la quotazione dell’ETF pianificato da BlackRock sul sito web di una stanza di compensazione ha mandato in delirio gli speculatori, anche dopo che la stanza di compensazione ha affermato che si trattava solo di una pratica standard per le richieste pendenti piuttosto che di un segno di qualsiasi approvazione normativa.

Tuttavia, la criptovaluta viene scambiata a circa la metà del picco di 69.000 dollari raggiunto nel novembre 2021.

Nel frattempo, il processo per frode contro Sam Bankman-Fried, la cui società di criptovaluta FTX è crollata un anno fa, sta affascinando gli osservatori di valute digitali di tutto il mondo.

Bitcoin resterà quindi al centro dell’attenzione: rally o tonfo?