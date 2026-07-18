Telegram in down? Cosa fare se l’app smette di funzionare

Nella giornata di ieri, Telegram ha vissuto importanti problemi a causa del blocco del dominio breve t.me. L’indirizzo, che appartiene all’azienda di Pavel Durov, viene usato per i link brevi ai canali o per iniziare a messaggiare con gli altri utenti. La causa di questo stop improvviso non è del tutto chiara ma, a detta di più fonti, potrebbe essere correlata alle sanzioni statunitensi contro un fornitore di VPN.

Un grosso disservizio che, di fatto, ha limitato l’esperienza per milioni di utenti in tutto il mondo. Sui forum di supporto e sugli altri social network sono iniziate ad arrivare segnalazioni nel giro di qualche minuto, tra chi si chiedeva se l’intero servizio fosse in down e chi temeva di essere stato bannato. In casi come questo, sapere in che modo reagire diventa fondamentale per ripristinare il corretto funzionamento dell’app.

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Cosa fare se Telegram non funziona

Se hai provato ad accedere al tuo profilo Telegram e hai notato che l’app sembra non rispondere, ci sono alcuni rimedi che ti possono tornare utili. Al di là del problema del dominio t.me di ieri, che ha colpito l’utenza globale senza soluzione alcuna.

In generale, parti facendo dei controlli preliminari. Andando su siti web come Downdetector, puoi controllare subito se i server sono regolarmente online o se il servizio è in down. Spesso, in casi come questo, l’hashtag #telegramdown va in trend su social network come X dove poter condividere la tua esperienza.

Procedi poi testando la tua connessione, semplicemente provando a navigare su un altro sito web o aprendo un’app. Infine disattiva VPN o Proxy, poiché alcuni di questi potrebbero bloccare l’accesso a Telegram o rallentare la sincronizzazione dei mesaggi.

Se usi il servizio da PC, che sia con l’app dedicata o tramite la pagina Web, controlla dal menu con le tre linee orizzontali che le notifiche siano attive. Spesso si pensa che l’app non funzioni semplicemente perché non si ricevono gli avvisi dei messaggi. E come detto, fai attenzione ai link t.me poiché anche in futuro potrebbero esserci sospensioni del dominio.

Come risolvere da smartphone

La maggior parte degli utenti utilizzano Telegram principalmente da smartphone. Cosa fare in caso di down? Come primo step apri l’applicazione sul Play Store di Google o sull’App Store di Apple e verifica che non ci siano aggiornamenti in sospeso. Successivamente svuota la cache, andando in Impostazioni > App > Telegram > Memoria > Cancella cache da Android e Impostazioni > Dati e archivio > Utilizzo archivio da iOS.

Se ancora non funziona, può tornare utile riavviare il dispositivo spegnendolo e riaccendendolo per far sì che la memoria di sistema venga ripulita e i bug temporanei vadano corretti. Come ultimo step, disinstalla Telegram e scaricalo nuovamente dallo store ufficiale.