Telefono lento? È colpa di queste 5 app

Gli smartphone sono i dispositivi elettronici più utilizzati in assoluto, indipendentemente dall’età e dal grado di alfabetizzazione informatica. Ma c’è un piccolo problema: spesso il loro sistema operativo non sta al passo con la velocità di aggiornamento delle app e questa discrepanza può causare malfunzionamenti e grossi rallentamenti nelle operazioni. Ecco perché dovremo rimuovere prima possibile queste 5 app che rallentano il telefono.

La nota negativa è che le app di gioco , soprattutto quelle più elaborate e graficamente avanzate, sono molto pesanti per il dispositivo e quasi sempre lo rallentano. In più tendono spesso a funzionare anche in background, mettendo a dura prova anche batteria e memoria.

E sono proprio le prime da non installare o da cancellare se sono pre-installate. Queste app, in realtà, consumano moltissime risorse e una buona dose di RAM e, nel peggiore dei casi, possono anche nascondere potenziali minacce come i malware . Meglio starne alla larga.

1 – Le app dei social network

Le app dei social network, Facebook, X, Instagram, Tik Tok e quelle di messaggistica istantanea come WhatsApp e Telegram sono senza dubbio le più utilizzate sui telefoni di ultima generazione.

Ma sono anche quelle più impegnative da gestire per il sistema. Questo perché sono sempre attive in background per darci le notifiche in tempo reale e per aggiornare continuamente i feed. Un vero super lavoro per lo smartphone che andrà a rallentare in maniera progressiva.

In questo caso la soluzione per velocizzarlo è quella di rimuovere le app che usiamo meno, oppure quella di accedere ai social direttamente dal browser.