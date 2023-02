In che modo i tassi di interesse impattano sulla nostra vita quotidiana?

Un termine spaventoso e burocratico che è nelle orecchie di tutti ma in pochi ne conoscono effettivamente il significato. Molti pensano, o sperano, che sia semplicemente una realtà lontana che solo gli economisti professionisti dovrebbero conoscere. Tuttavia, scoprirai che i tassi di interesse hanno tutto a che fare con le tue finanze quotidiane, e quindi con la tua vita quotidiana.

Ma cosa sono i tassi di interesse e qual è l’impatto che hanno sulla vita delle persone? Lo scopriremo in questa breve guida.

Cosa sono i tassi di interesse

Prima di tutto, un po’ di macroeconomia di base. I tassi di interesse sono, in breve, il «costo del denaro». Se hai chiesto un prestito a una banca o un’ipoteca per una nuova casa, allora saprai che la banca ti presterà dei soldi, ma poi li chiederà indietro con un certo interesse.

E il tasso di quell’interesse è esattamente ciò di cui stiamo parlando. La banca centrale di una nazione decide i tassi di interesse che ogni altra banca dovrà addebitare ai clienti. Ogni volta che qualcuno prende in prestito del denaro da quell’istituto, dovrà restituirlo a un tasso di interesse alto o basso, a seconda di ciò che decide la banca centrale.

Qual è l’impatto dei tassi di interesse

Perché una banca centrale dovrebbe alzare i tassi di interesse? Perché dovrebbero aumentare il costo degli stessi soldi che stanno stampando per tutti? La risposta è, come sempre, complicata.

Ci sono momenti in un’economia sviluppata in cui dovrebbe esserci più (o meno) denaro in circolazione. Questo è necessario per mantenere stabile il valore di quel denaro.

Immagina questo: c’è un virus improvviso che uccide il 99% delle piantagioni di banane. Fortunatamente, sono il felice possessore di una delle poche rimaste al mondo. Ovviamente, venderei a prezzi molto alti i miei prodotti. Il valore delle banane è salito alle stelle perché ora ce n’è una quantità limitata.

Ora pensa al denaro e, allo stesso modo, se c’è troppa valuta in circolazione il denaro vale meno e viceversa. Pertanto, il compito delle banche centrali è proprio quello di mantenere la quantità di denaro circolante stabile, al fine di evitare la volatilità del suo valore.

In che modo il tasso di interesse può modificare la quantità di denaro in circolazione

Aumentando o abbassando il «costo» del denaro (o, aumentando o abbassando i tassi di interesse), le banche centrali possono controllare la quantità di denaro in circolazione.

È una semplice previsione sulla natura umana. Se il denaro costa «di più», quindi ci sono alti tassi di interesse, le persone sarebbero meno inclini a spendere e preferirebbero tenerlo per sé. Perché dovrei vendere l’unica banana rimasta al mondo alla prima offerta?

Se invece il denaro costa “meno”, quindi ci sono tassi di interesse bassi, sul mercato circola molta più valuta. Ci sono più investimenti, più vendite e l’economia semplicemente funziona meglio. Fino a quando, cioè, il denaro circolante è così tanto da diventare praticamente senza valore. Ed è allora che si verifica inflazione.

Tassi di interesse e inflazione

Una banca centrale disattenta manterrebbe semplicemente la circolazione del denaro libero e illimitato. Dopotutto, così tante persone stanno spendendo, perché fermarsi ora? Perché, come abbiamo detto prima, quando c’è troppa moneta in circolazione il suo valore diminuisce rapidamente. Questo fenomeno è noto come «inflazione».

In effetti, c’è un livello di inflazione «sano» per cui molte banche centrali si battono (di nuovo, perché il denaro che circola fa bene all’economia). Tuttavia, quando diventa troppo alto, le banche centrali devono tirare i freni. Pertanto, è loro dovere aumentare i tassi di interesse, rendendo i soldi più costosi, ogni volta che l’inflazione diventa troppo alta.

In breve, aumentare i tassi di interesse consente all’inflazione di scendere.

Tassi di interesse e risparmi

Come ormai tutti sappiamo, i tassi di interesse hanno un impatto enorme sulla nostra vita quotidiana. Quando i tassi di interesse sono alti, le persone dovranno restituire una somma di denaro maggiore ogni volta che prendono un prestito da una banca.

Non solo, ma, con meno denaro in circolazione, l’economia complessiva semplicemente lotta per crescere. Con alti tassi di interesse c’è sempre la reale possibilità di incorrere in una recessione, perché gli investitori e le banche preferiscono tenersi i loro soldi piuttosto che spenderli.

In questi mesi, le banche centrali hanno alzato i tassi di interesse per combattere la massiccia inflazione post-Covid. E in effetti, molti sono anche preoccupati che potremmo cadere in una recessione entro la fine del 2023.

Ma l’inflazione potrebbe avere effetti di gran lunga peggiori di una recessione, quindi le banche centrali devono tenere duro e mantenere alti i tassi di interesse. E, come abbiamo cercato di spiegare in questo articolo, i risultati per tutti potrebbero essere catastrofici.

