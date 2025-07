Taiwan rivoluziona i pannelli solari. Da oggi si potranno ricaricare al chiuso

La discussione sui pannelli solari, sulla loro reale efficienza, sui loro costi e sul loro posizionamento, anima ogni giorno il dibattito nelle piccole e nelle grandi città italiane ed europee.

Ma un gruppo di ricercatori della National Yang Ming Chiao Tung University di Taiwan potrebbe aver trovato la risposta a molte delle critiche dei detrattori dei pannelli. Il team sta infatti sperimentano i primi pannelli solari che si ricaricano al chiuso.

Proviamo a capire come funzionano.

Le nuove celle solari promettono di rivoluzionare il settore Gli studiosi di Taiwan stanno sperimentando con successo delle celle solari realizzate in perovskite e i primi risultati parlano di un’alternativa più economica ed efficiente rispetto ai tradizionali pannelli realizzati in silicio. Il grande vantaggio è che questi innovativi pannelli sarebbero capaci di trasformare in energia fonti luminose molto deboli. Questo perché le perovskiti, come è stato ampiamente dimostrato da altri recenti studi di settore, hanno un’efficienza di conversione energetica pari a quelle delle celle in silicio, ma funzionano benissimo anche in ambienti chiusi. Quelle utilizzate nello studio taiwanese, ad esempio, sono state capaci di alimentare senza problemi dispositivi “casalinghi” come telecomandi e tracker.

Perché le celle in perovskite sono più efficienti dei pannelli in silicio Le celle in perovskite, dette anche PeSC hanno anche altri vantaggi. Il primo è che, rispetto a quelle tradizionali, sono più leggere, flessibili e sottili. Una caratteristica che le rende molto più versatili e applicabili non soltanto in superfici piane e rigide. Quello che stupisce di più, però, sono i dati legati all’efficienza. Se con un’esposizione a un’illuminazione solare standard la potenza tra perovskite e silicio è simile, con un’illuminazione bassa (simile a quella delle giornate nuvolose o a quella degli uffici), le PeSC hanno una capacità di produrre energia infinitamente superiore.