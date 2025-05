Addio caricabatterie e power bank. Con questa giacca si ricarica tutto camminando al sole

L’innovazione tecnologica nel campo delle energie rinnovabili ha fatto passi da gigante negli ultimi 5 anni. Basti pensare che i pannelli solari potrebbero venire presto sostituiti da alternative più efficienti e meno impattanti sui paesaggi urbani.

E le buone notizie non finiscono qui. Tra pochi mesi potremmo sfruttare l’energia solare per ricaricare smartphone, cuffie e tablet anche mentre camminiamo in mezzo alla natura o mentre facciamo la spesa. Come? Grazie alla nuova giacca Solix Cloak appena lanciata da Anker, aziende tra le più innovative del pianeta nel campo delle rinnovabili.

La rivoluzionaria giacca Solix Cloak Anker è stata una delle prime aziende al mondo a cercare di “portare” l’energia solare nella vita di tutti, progettando una serie di gadget e oggetti di uso comune muniti di pannelli di vario tipo, forma e materiale. L’ultimo presentato si chiama Solix Cloak ed è la prima giacca sportiva al mondo capace di utilizzare l’energia solare per ricaricare i dispositivi elettronici più comuni. Il tutto grazie alle potenzialità della perovskite, materiale leggerissimo e dall’incredibile resa energetica, e alla presenza di una piccola porta USB-C da 30 W. Le celle solari di forma rettangolare e triangolare a cui è collegata la porta di ricarica, sono infatti realizzate in perovskite e rivestono tutta la superficie della giacca senza appesantirla e senza renderla troppo pesante da indossare.

La Solix Cloak è più di un semplice caricabatterie mobile Oltre a essere una novità assoluta nel campo della sostenibilità domestica, la giacca firmata Ankor è nata per facilitare la vita a chi ama viaggiare. Il capo è impermeabile e permette di affrontare senza problemi pioggia, umidità e freddo, grazie alla presenza di un piccolo sistema di riscaldamento interno. E se amiamo passeggiare al buio nessun problema: è presente anche una striscia di LED blu che ci renderà ben visibili alle auto.