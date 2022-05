Suzuki lascerà la MotoGP a fine 2022

Suzuki Motor Corporation conferma la sua decisione di volersi ritirare dalla MotoGP entro la fine del 2022. In una nota diramata qualche giorno fa dal marchio giapponese si leggeva che era in fase avanzata la trattativa con la Dorna e della possibilità di concludere con anticipo rispetto alla scandeza contrattuale fissata per il 2026, la sua presenza in MotoGP.

La decisione sarebbe stata presa nei giorni scorsi, Suzuki Motor Corporation conclude così la sua collaborazione con la Dorna: lascerà la MotoGP a fine anno.

La nota diramata dalla Suzuki Motor Corporation

«La Suzuki Motor Corporation è in trattativa con la Dorna in merito alla possibilità di terminare la sua partecipazione in MotoGP alla fine del 2022. Purtroppo l’attuale situazione economica e la necessità di concentrare i propri sforzi sui grandi cambiamenti che il mondo automotive sta affrontando in questi anni, stanno costringendo Suzuki a spostare costi e risorse umane per sviluppare nuove tecnologie. Vorremmo esprimere la nostra più profonda gratitudine al nostro Team Suzuki Ecstar, a tutti coloro che hanno supportato le attività di Suzuki per molti anni e a tutti i fan Suzuki che ci hanno dato il loro supporto entusiasta».

Le dichiarazioni di Mir e Rins pilota del Team Suzuki Ecstar

Joan Mir e Alex Rins, piloti del Team Suzuki Ecstar, correranno con i colori del marchio di Hamamatsu fino a fine anno.

Joan Mir, Campione del mondo MotoGP nel 2020, sui suoi canali social in una storia Instagram ha manifestato tutta la sua gratitudine per un marchio da sempre sinonimo di sportività ed elevate performance: “Siete i migliori. Sarete per sempre nel mio cuore”.

Anche Alex Rins non ha risparmiato elogi per la Suzuki, il pilota era pronto a rinnovare il suo contratto per disputare altre due stagioni nel Mondiale MotoGP.